中國射潛射飛彈 美澳日英法等40國籲試射及早通報

中國7月初向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際不滿。美國和澳洲、加拿大、法國、德國、英國、日本、馬紹爾群島及帛琉等40國今天發布聯合聲明，呼籲發射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈的國家至少在前24小時通報。

根據美國國務院新聞資料，美國、阿爾巴尼亞、澳洲、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、荷蘭、紐西蘭、挪威、帛琉、菲律賓、波蘭、葡萄牙、韓國、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典、土耳其、烏克蘭及英國政府發布有關彈道飛彈發射通報的聯合聲明。

聲明呼籲，所有相關國家承諾參與相關安排，向受影響國家提前通報洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）及太空發射載具的發射訊息。目前共有145國參與其中一項此類機制—「反彈道飛彈擴散海牙行為準則」（HCOC）。

聲明雖未明確點名中國但指出，近期在太平洋地區進行的飛彈試射活動並未遵循大多數國家所採行的標準做法。在未提供足夠預先通知和詳細資訊的情況下進行可攜帶核彈頭的彈道飛彈試射，不僅具危險性，也破壞試射周邊相關國家的和平與安全，「這增加了誤判風險，損害全球穩定與安全，並與擁有遠程飛彈能力所應承擔的責任背道而馳」。

聲明寫道，「我們呼籲所有發射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈及太空發射載具的國家，特別是擁有核武的國家，至少在24小時前提供這類發射的通報」。內容應包括彈道飛彈或太空發射載具的大致類別、預計發射通知的時間窗口、發射區域及預定方向；各國也應符合國際標準，為空勤人員及航海人員提供明確公告以降低風險，包括預期的影響或試射落點。

聲明指出，常態化、透明的通報安排並不會限制任何國家的軍事發展或作戰需求，反之，這將降低誤判風險、建立信任，並體現對安全的共同承諾。「我們仍致力與所有國家合作，加強實施並擴大通報架構，並對任何未盡其責任的國家予以究責」。

中國官媒央視新聞先前報導，解放軍海軍1艘戰略核潛艦7月初向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。

儘管北京堅稱這是「年度軍事訓練的例行性安排」，並稱「不與任何國家進行核軍備競賽」，但此舉已引發國際社會不滿及抗議。

國務院當時發表聲明表示，美國正以前所未有的努力防止核擴散，中國卻反向而行，北京快速及不透明建置核武，引起區域及世界嚴重關切；美國敦促中國有意義參與限武會談，讓洲際彈道飛彈與太空發射通告正常化。

國防部長顧立雄也指出，中共向太平洋發射的潛射飛彈型號為「巨浪二型」，譴責中共此舉破壞區域穩定。