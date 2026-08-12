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美韓軍演前 北韓朝日本海發射彈道飛彈

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天清晨自東部沿海朝日本海方向發射一枚彈道飛彈。再過幾天，美韓大規模聯合軍演即將登場。

綜合法新社和路透社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）給媒體的訊息指出：「軍方於清晨6時（台灣時間12日清晨5時）偵測到北韓自元山（Wonsan）地區朝東海（日本海）發射一枚彈道飛彈。」

日本防衛省在社群媒體發文表示，北韓發射的飛彈疑似為彈道飛彈，且已墜落，但未提供進一步細節。

據日本放送協會（NHK）報導，這枚飛彈似落在日本專屬經濟海域（EEZ）外的海域。

南韓軍方表示，目前已加強監控，維持對可能追加發射的高度戒備，並和美國、日本密切共享情報。

韓聯社報導，這是北韓今年第11次試射彈道飛彈。南韓與美國將於本月17日至27日進行「乙支自由護盾」聯合軍事演習，以因應北韓不斷發展的核武及其他武器能力。過去數年，平壤多次譴責這項年度演習為挑釁行為。

美韓 北韓 彈道飛彈

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