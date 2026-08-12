美官員：以色列黎巴嫩9月於羅馬展開新一輪談判

美國國務院一名官員今天表示，在美國斡旋下，以色列和黎巴嫩將於9月初在義大利羅馬展開新一輪會談，華府對相關進展感到樂觀。黎巴嫩捲入中東衝突後，引發以色列回擊，黎方尋求以色列分階段撤離黎國南部。

法新社報導，一名國務院官員以匿名方式表示，政治軌道的談判將於9月初在羅馬重啟；在這段期間內，相關對話將繼續於貝魯特、耶路撒冷及華盛頓展開，「我們對目前進展的方向感到樂觀」。

華府一直持續斡旋以色列與黎巴嫩之間的談判，目的在於結束雙方敵對行動，黎巴嫩方面則尋求以色列分階段從黎巴嫩南部撤軍。

美國與以色列2月底聯手空襲伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）3月為聲援德黑蘭當局，向以色列發射飛彈與無人機，導致黎巴嫩全面捲入中東戰事。

真主黨的行動引發以色列回擊，黎巴嫩稱，以軍發動的空襲和地面行動已造成黎國境內超過4300人喪生。

以、黎6月就一項架構協議達成共識，內容包括解除真主黨武裝、以色列軍隊逐步撤離黎巴嫩南部，並由黎軍進駐，先從所謂「試點區」開始推動。

以、黎上週在羅馬舉行會談，是黎巴嫩被捲入中東戰事以來，雙方進行的第7輪談判。

談及上一輪羅馬談判的進度，這名美國官員表示，「協議架構正在落實中，首批區域已開始運作，工作小組也已針對文本措辭、地圖及程序達成共識」。

官員指出，在下一輪技術會談中，「隨著當前區域的落實工作持續進行，黎巴嫩將提出接管新區域的詳細路線圖」。

真主黨已多次拒絕以色列與黎巴嫩之間的直接談判，並拒絕交出武器。

自從黎以達成協議及美伊6月簽署有關中東戰爭的初步協議以來，黎巴嫩境內的暴力衝突已有所減少。不過，黎巴嫩表示，南部村莊仍偶爾遭到以色列空襲、砲擊等行動。