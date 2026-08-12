快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗：美國滿足德黑蘭條件前 持續關閉荷莫茲海峽

中央社／ 杜拜11日綜合外電報導
美國不調整既有舉措、不同意德黑蘭提出的終戰條件，荷莫茲海峽就會持續封閉。路透
美國不調整既有舉措、不同意德黑蘭提出的終戰條件，荷莫茲海峽就會持續封閉。路透

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）新任秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天說，只要美國不調整既有舉措、不同意德黑蘭提出的終戰條件，荷莫茲海峽就會持續封閉。

路透社報導，這番言論是迄今為止最強烈的訊號，顯示只要美國不遵守華府與德黑蘭6月達成中東終戰諒解備忘錄（MOU）當中的承諾，即使伊朗與阿曼針對荷莫茲海峽談成協議，這條能源要道也不會立即重新開放。

雷札伊是伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）的親信，他接受塔斯尼姆通訊社（TasnimNews Agency）訪問表示：「只要美國不調整既有舉措、不接受伊朗提出的條件，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）就不會開放。」

他指出：「美國必須終結這場戰爭、解凍伊朗遭凍結的資產，並使戰爭在這個地區結束，包含黎巴嫩和加薩。即便伊朗與阿曼就荷莫茲海峽運輸路線達成一項協議，這與該海峽關閉是兩回事。」

雷札伊9日獲當局任命為SNSC秘書、即該委員會二把手，負責協調伊朗國安與外交政策，他表示已透過調解方向美國轉達伊朗提出的條件。

伊朗最高領袖的顧問穆赫貝爾（MohammadMokhber）也在社群媒體X平台發文說「對侵略者的懲罰持續進行，伊朗提出的條件獲得滿足前，荷莫茲海峽不會重啟」。

伊朗 荷莫茲海峽 德黑蘭

延伸閱讀

伊朗更換最高安全官員 荷莫茲海峽重啟談判添變數

伊朗突加碼對美國開出戲劇化條件！荷莫茲海峽協議恐生變

重啟荷莫茲…伊朗提嚴苛條件

重開海峽 伊朗獅子大開口 要美低頭

相關新聞

瞞天過海！川普祕換軍機 躲伊朗暗殺

美國總統川普七月參加北約土耳其峰會期間，因遭遇伊朗刺殺威脅，上演一場瞞天過海撤離行動。川普先公開登上空軍一號，隨即祕密換乘另一架軍機從土耳其飛抵英國。

哥倫比亞強震 增至224死、3000失聯

哥倫比亞十日發生規模七點四強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震，路透報導，當地官員十一日表示，死亡人數已增至二二四人，至少超過六百人受傷，另有逾三千人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。

伊朗：美國滿足德黑蘭條件前 持續關閉荷莫茲海峽

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）新任秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天說，只要美國不調整既有舉措、不同意德黑...

美國選民AI焦慮升高 川普仍押注科技榮景

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美國選民AI焦慮升高 川普仍押注科技榮景 頭條二：FBI曾對川普通俄門反情報調查 為何無疾而終 頭條三：全美車牌監控網擴張 警察愛用、民眾反彈

川普受期中壓力 對伊朗陷卡特以來最脆弱處境

有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日分析，一九七九年到一九八○年之間，五十二名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續四四四天，美國大選受到重大影響，相隔四十六年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽，伊朗再次握有對美國大選施壓的槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿，就像當年卡特總統的處境一樣。

川普競選期間 就曾使用誘餌飛機

紐約時報報導，美國總統川普七月飛離土耳其時使出假裝搭乘空軍一號的瞞天過海伎倆，這項安排似乎是在官員判定伊朗對川普的威脅可信後，於數小時內制定完成。由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。