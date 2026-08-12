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川普與普丁談話奏效 遭俄關押前陸戰隊員獲釋
美國總統川普今天表示，他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的談話，促成前美國陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）自監獄獲釋。吉爾曼因遭控襲警，遭俄方關押4年多。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「在我與普丁總統討論過後，俄羅斯同意釋放他，完全是基於人道主義的考量。」
這則貼文還附上一張照片，可見面容消瘦的吉爾曼戴著棒球帽，在一架飛機上手持一面美國國旗，與其他面帶笑容的人士合影。
川普寫道：「我們感謝這項決定，以及俄羅斯並未要求任何人作為交換。沒有發生任何交換。」
吉爾曼因襲擊一名警察，於2022年遭俄羅斯西南部一家法院判處4年半徒刑。他後來又因對獄方人員施暴，刑期加重至10年。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明，感謝俄羅斯與特使魏科夫（Steve Witkoff）合作，促成吉爾曼獲釋，「並允許他在美國接受必要的醫療救治」。
他的手足哈德遜（Lexie Hudson）最近在一則訊息中提及他的健康狀況嚴重惡化，並呼籲儘快釋放他。
盧比歐指出，雖然川普政府樂見這項「正面進展」，但仍尋求讓「所有其他遭不公拘押的美國人立即返國，包括遭錯誤羈押的哈伯德（StephenHubbard）」。
哈伯德是一名退休的英文老師，他因遭控代表烏克蘭從事「僱傭兵工作」，在2024年10月一場不公開審判中遭判處近7年有期徒刑，但他否認這項指控。
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