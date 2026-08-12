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川普競選期間 就曾使用誘餌飛機

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普搭乘舊型空軍一號從英國返美，抵達安德魯斯空軍基地。法新社
美國總統川普搭乘舊型空軍一號從英國返美，抵達安德魯斯空軍基地。法新社

紐約時報報導，美國總統川普七月飛離土耳其時使出假裝搭乘空軍一號的瞞天過海伎倆，這項安排似乎是在官員判定伊朗對川普的威脅可信後，於數小時內制定完成。由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機

曾參與前總統布希及歐巴馬維安工作的前特勤人員米哈萊克表示，特勤局過去就曾使用誘餌車隊和誘餌航班，以祕密轉移總統。

他說：「只要總統身處可能存在危險的環境，特勤局就會採取防護措施，包括使用誘餌。」

他表示，特勤局長期以來的準則就是總統安全高於公開透明，「這個機構不是公關單位，他們最重要的工作就是確保總統安全」。

知情人士表示，當時接獲的情資顯示，川普無論搭乘哪一架飛機，都可能成為伊朗攻擊目標，國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩等少數高層官員迅速制定這項計畫。

多年來，川普一直受到來自伊朗的威脅，尤其是他第一任期下令擊殺伊朗知名指揮官蘇雷曼尼之後。

在二○二四年總統大選期間，川普的顧問私下告訴盟友，他們收到情報顯示，伊朗仍想除掉川普，這導致競選期間川普就偶爾使用誘餌飛機。他會祕密搭乘另一架飛機，讓幕僚搭乘他的私人飛機。

選戰期間川普在賓州巴特勒遭遇子彈擦過耳朵的暗殺未遂事件，後來又發生第二起暗殺未遂案，加上美國檢方二○二四年十一月起訴一名被控意圖暗殺川普的伊朗男子，以及川普競選團隊的電子郵件與社群媒體帳號遭到駭客攻擊，這些事件讓川普陣營長期處於一種「圍城」氛圍之中，也造成恐懼、封閉以及有時近乎偏執的心態。

紐約時報報導土耳其之行的安全疑慮，及卡達捐贈的新空軍一號防禦能力不如舊機後，川普對消息外洩非常憤怒。美國司法部曾向紐時記者甚至一些記者家屬發出傳票，在一名聯邦法官提出批評後，傳票才被撤回。

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