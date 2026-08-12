快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

川普受期中壓力 對伊朗陷卡特以來最脆弱處境

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
已故前總統卡特（左）曾因美國在伊朗的人質和石油問題，成為執政重大危機，並重創大選。川普總統（右）現在面臨的局勢，與當年卡特頗為相像。美聯社
已故前總統卡特（左）曾因美國在伊朗的人質和石油問題，成為執政重大危機，並重創大選。川普總統（右）現在面臨的局勢，與當年卡特頗為相像。美聯社

有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日分析，一九七九年到一九八○年之間，五十二名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續四四四天，美國大選受到重大影響，相隔四十六年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽伊朗再次握有對美國大選施壓的槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿，就像當年卡特總統的處境一樣。

報導指出，川普在伊朗問題上，讓自己陷入從卡特以來歷任美國總統面臨過的最脆弱處境。

美國汽車協會（ＡＡＡ）統計，全國平均汽油價格回到每加侖四美元以上。選民不滿物價高漲，也負擔不起住房和醫療開銷。

報導指出，川普政府官員一再強調，荷莫茲海峽一旦重新開放，經濟負擔可望減輕。然而，矛盾的是，這些言論可能只會助長伊朗的談判籌碼。

伊朗提出更強硬要求，包括美軍終止海上封鎖並撤出中東地區，伊朗還要求美國賠償戰爭損失、解除制裁，但這些條件川普難以接受。

如果川普再次發動攻擊，等於是加碼押注一場極不受歡迎的衝突，經濟反彈恐升高。

白宮認為目前經濟蓬勃發展，但七日公布的官方數據顯示，美國七月減少了二萬三千個工作機會，這對白宮、共和黨選戰以及處於失業狀態的美國人來說都是一大打擊。

白宮國家經濟會議主席哈塞特對ＣＮＮ說，從整體經濟角度來看，美國經濟表現欣欣向榮，上個月就業降低反映了世界盃賽事帶來的臨時工作結束以及教師七月休假。他說，經濟正在創造高品質就業機會，物價已經回穩。

ＣＮＮ說，精準調整經濟訊息是最棘手的政治運作之一，二○○八年共和黨總統候選人馬侃曾經敗在這點，二○一○年歐巴馬任內的期中選舉、二○二四年拜登與賀錦麗爭取連任選舉也都因此失利。

伊朗 川普 壓力 荷莫茲海峽 美國大選

延伸閱讀

華爾街日報：川普沒核協議也願收兵 伊朗不買帳

川普稱對伊朗採低調策略 法新：似暗示打消軍事打擊

荷莫茲海峽9000年神話照進美伊僵局…伊朗真把川普逼入死角？

美伊互相索賠加劇談判！波灣國家接受最不壞選項 伊朗痛苦指數飆91.1%

相關新聞

瞞天過海！川普祕換軍機 躲伊朗暗殺

美國總統川普七月參加北約土耳其峰會期間，因遭遇伊朗刺殺威脅，上演一場瞞天過海撤離行動。川普先公開登上空軍一號，隨即祕密換乘另一架軍機從土耳其飛抵英國。

哥倫比亞強震 增至224死、3000失聯

哥倫比亞十日發生規模七點四強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震，路透報導，當地官員十一日表示，死亡人數已增至二二四人，至少超過六百人受傷，另有逾三千人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。

伊朗：美國滿足德黑蘭條件前 持續關閉荷莫茲海峽

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）新任秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天說，只要美國不調整既有舉措、不同意德黑...

美國選民AI焦慮升高 川普仍押注科技榮景

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美國選民AI焦慮升高 川普仍押注科技榮景 頭條二：FBI曾對川普通俄門反情報調查 為何無疾而終 頭條三：全美車牌監控網擴張 警察愛用、民眾反彈

川普受期中壓力 對伊朗陷卡特以來最脆弱處境

有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日分析，一九七九年到一九八○年之間，五十二名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續四四四天，美國大選受到重大影響，相隔四十六年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽，伊朗再次握有對美國大選施壓的槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿，就像當年卡特總統的處境一樣。

川普競選期間 就曾使用誘餌飛機

紐約時報報導，美國總統川普七月飛離土耳其時使出假裝搭乘空軍一號的瞞天過海伎倆，這項安排似乎是在官員判定伊朗對川普的威脅可信後，於數小時內制定完成。由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。