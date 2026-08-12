川普受期中壓力 對伊朗陷卡特以來最脆弱處境

有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日分析，一九七九年到一九八○年之間，五十二名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續四四四天，美國大選受到重大影響，相隔四十六年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽，伊朗再次握有對美國大選施壓的槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿，就像當年卡特總統的處境一樣。

報導指出，川普在伊朗問題上，讓自己陷入從卡特以來歷任美國總統面臨過的最脆弱處境。

美國汽車協會（ＡＡＡ）統計，全國平均汽油價格回到每加侖四美元以上。選民不滿物價高漲，也負擔不起住房和醫療開銷。

報導指出，川普政府官員一再強調，荷莫茲海峽一旦重新開放，經濟負擔可望減輕。然而，矛盾的是，這些言論可能只會助長伊朗的談判籌碼。

伊朗提出更強硬要求，包括美軍終止海上封鎖並撤出中東地區，伊朗還要求美國賠償戰爭損失、解除制裁，但這些條件川普難以接受。

如果川普再次發動攻擊，等於是加碼押注一場極不受歡迎的衝突，經濟反彈恐升高。

白宮認為目前經濟蓬勃發展，但七日公布的官方數據顯示，美國七月減少了二萬三千個工作機會，這對白宮、共和黨選戰以及處於失業狀態的美國人來說都是一大打擊。

白宮國家經濟會議主席哈塞特對ＣＮＮ說，從整體經濟角度來看，美國經濟表現欣欣向榮，上個月就業降低反映了世界盃賽事帶來的臨時工作結束以及教師七月休假。他說，經濟正在創造高品質就業機會，物價已經回穩。

ＣＮＮ說，精準調整經濟訊息是最棘手的政治運作之一，二○○八年共和黨總統候選人馬侃曾經敗在這點，二○一○年歐巴馬任內的期中選舉、二○二四年拜登與賀錦麗爭取連任選舉也都因此失利。