瞞天過海！川普祕換軍機 躲伊朗暗殺

美國總統川普七月參加北約土耳其峰會期間，因遭遇伊朗刺殺威脅，上演一場瞞天過海撤離行動。川普先公開登上空軍一號，隨即祕密換乘另一架軍機從土耳其飛抵英國。

川普七月八日離開土耳其時，曾公開表示他將搭乘舊空軍一號，而非他先前飛抵土國乘坐的卡達捐贈新機，還說這麼做是為了「重溫舊時光」。紐約時報曾報導，此舉是因為新機的防禦配備不如舊空軍一號。

當時美伊談判破裂，美軍在川普命令下重新轟炸伊朗。美方情報部門此前掌握一項可信威脅，顯示伊朗可能攻擊川普本人或其專機，因此啟動這場高度保密欺敵行動。

華盛頓郵報報導，為掩蓋川普行蹤，美方動用三架飛機。新空軍一號七月八日傍晚率先離開安卡拉飛往英國，川普並不在機上。之後川普在黃昏時分搭乘禮車抵達舊空軍一號，在大批攝影機前走上登機梯，揮手進入機艙，營造將搭乘舊空軍一號離境的假象。

根據華郵取得資料和知情美國官員說法，川普登機後隨即與數名幕僚從舊空軍一號另一側艙門祕密離開。美方安排一輛平時運送餐點與物資的機場餐飲補給車停靠機側，利用液壓裝置將貨艙升至艙門高度，讓川普等人直接從機艙進入補給車。貨艙隨後降回地面，補給車再駛往附近一架Ｃ–32Ａ軍機，讓川普登機飛往英國。整個過程都在媒體鏡頭前完成。

影片顯示，白宮記者團從舊空軍一號後方登機時，補給車駛離該機，朝Ｃ–32Ａ方向前進；車輛短暫消失鏡頭前約四十秒後，貨艙被升至Ｃ–32Ａ機門高度數分鐘。國防部長赫塞斯則從外部登機梯登上這架Ｃ–32Ａ。

舊空軍一號隨後載著記者及部分白宮幕僚起飛。登機前白宮幕僚還要求記者拉下舷窗遮光板，讓他們無法看見外面的動靜。

這架當成誘餌的飛機，途中一度使用空軍一號呼號「ＡＦ１」飛往英國；真正載著川普的Ｃ–32Ａ則使用不起眼的「Reach 18」呼號，航跡追蹤系統也關閉。

川普抵達英國後，這場障眼法仍做足全套。Ｃ–32Ａ約在當地時間七月八日晚間十時廿分降落米登霍爾空軍基地，舊空軍一號數分鐘後抵達。

目前仍不清楚川普如何在兩架飛機之間轉移，但約半小時後，他出現在攝影機前，走下舊空軍一號登機梯，看起來就像他搭乘這架飛機從土耳其飛抵英國。川普之後登上先前已抵達英國的新空軍一號返回華盛頓。白宮當晚在社群媒體宣稱，川普是「搭乘舊空軍一號」抵英，並附上照片。

川普返美途中接受記者提問時，並未透露稍早的欺敵行動。被問到為何在土耳其起飛前要求拉下遮光板時，他表示這可能是趟「危險的飛行」，自稱是伊朗暗殺名單的「第一名」。

對於媒體詢問，白宮十日發表聲明說，「正如總統最近所說，有很多美國的敵人盯上他，我們將動用一切手段應對這些威脅」。