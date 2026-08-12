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瞞天過海！川普祕換軍機 躲伊朗暗殺

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普七月八日從停在英國米登霍爾空軍基地的空軍一號下機。事實上川普擔心遭伊朗攻擊，搭乘另一架軍機從土耳其飛抵英國，再祕密登上空軍一號表演下機。美聯社
美國總統川普七月八日從停在英國米登霍爾空軍基地的空軍一號下機。事實上川普擔心遭伊朗攻擊，搭乘另一架軍機從土耳其飛抵英國，再祕密登上空軍一號表演下機。美聯社

美國總統川普七月參加北約土耳其峰會期間，因遭遇伊朗刺殺威脅，上演一場瞞天過海撤離行動。川普先公開登上空軍一號，隨即祕密換乘另一架軍機從土耳其飛抵英國。

川普七月八日離開土耳其時，曾公開表示他將搭乘舊空軍一號，而非他先前飛抵土國乘坐的卡達捐贈新機，還說這麼做是為了「重溫舊時光」。紐約時報曾報導，此舉是因為新機的防禦配備不如舊空軍一號。

當時美伊談判破裂，美軍在川普命令下重新轟炸伊朗。美方情報部門此前掌握一項可信威脅，顯示伊朗可能攻擊川普本人或其專機，因此啟動這場高度保密欺敵行動。

華盛頓郵報報導，為掩蓋川普行蹤，美方動用三架飛機。新空軍一號七月八日傍晚率先離開安卡拉飛往英國，川普並不在機上。之後川普在黃昏時分搭乘禮車抵達舊空軍一號，在大批攝影機前走上登機梯，揮手進入機艙，營造將搭乘舊空軍一號離境的假象。

根據華郵取得資料和知情美國官員說法，川普登機後隨即與數名幕僚從舊空軍一號另一側艙門祕密離開。美方安排一輛平時運送餐點與物資的機場餐飲補給車停靠機側，利用液壓裝置將貨艙升至艙門高度，讓川普等人直接從機艙進入補給車。貨艙隨後降回地面，補給車再駛往附近一架Ｃ–32Ａ軍機，讓川普登機飛往英國。整個過程都在媒體鏡頭前完成。

影片顯示，白宮記者團從舊空軍一號後方登機時，補給車駛離該機，朝Ｃ–32Ａ方向前進；車輛短暫消失鏡頭前約四十秒後，貨艙被升至Ｃ–32Ａ機門高度數分鐘。國防部長赫塞斯則從外部登機梯登上這架Ｃ–32Ａ。

舊空軍一號隨後載著記者及部分白宮幕僚起飛。登機前白宮幕僚還要求記者拉下舷窗遮光板，讓他們無法看見外面的動靜。

這架當成誘餌的飛機，途中一度使用空軍一號呼號「ＡＦ１」飛往英國；真正載著川普的Ｃ–32Ａ則使用不起眼的「Reach 18」呼號，航跡追蹤系統也關閉。

川普抵達英國後，這場障眼法仍做足全套。Ｃ–32Ａ約在當地時間七月八日晚間十時廿分降落米登霍爾空軍基地，舊空軍一號數分鐘後抵達。

目前仍不清楚川普如何在兩架飛機之間轉移，但約半小時後，他出現在攝影機前，走下舊空軍一號登機梯，看起來就像他搭乘這架飛機從土耳其飛抵英國。川普之後登上先前已抵達英國的新空軍一號返回華盛頓。白宮當晚在社群媒體宣稱，川普是「搭乘舊空軍一號」抵英，並附上照片。

川普返美途中接受記者提問時，並未透露稍早的欺敵行動。被問到為何在土耳其起飛前要求拉下遮光板時，他表示這可能是趟「危險的飛行」，自稱是伊朗暗殺名單的「第一名」。

對於媒體詢問，白宮十日發表聲明說，「正如總統最近所說，有很多美國的敵人盯上他，我們將動用一切手段應對這些威脅」。

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