哥倫比亞強震 增至224死、3000失聯

哥倫比亞十日發生規模七點四強震，是本世紀襲擊哥國的最強地震，路透報導，當地官員十一日表示，死亡人數已增至二二四人，至少超過六百人受傷，另有逾三千人失聯，許多人仍受困瓦礫堆下，救難人員、軍警及民眾持續在災區多座城市搜救，傷亡人數恐進一步攀升。

這起地震發生於台灣時間十日晚間八時卅四分，震源深度約一○七公里，震央位於哥倫比亞西北部喬科省聖荷西德帕爾馬附近。儘管震源較深，強烈搖晃仍波及西部多座城市。

地方政府統計顯示，全國約有一千六百棟建築受損或倒塌，部分醫院及基礎設施也受到破壞。佩雷拉市至少五十八棟建築倒塌，卡利則有至少四十棟建築倒塌；馬尼薩萊斯一座新哥德式大教堂側塔也崩塌。救難人員與志工徒手挖掘瓦礫、搬運混凝土，並動用重型機具搜尋受困者。

震央所在的喬科省是哥倫比亞最貧困、最偏遠的地區之一，部分地區只能靠船隻、穿越叢林或搭飛機進出，加上震後通訊中斷，災情可能擴大。當地居民形容建築倒塌的聲音「就像炸彈爆炸」，不少民眾自發組成人鏈協助救援。

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅宣布進入全國緊急狀態，並前往喬科省首府基布多視察，表示政府已全面動員人力搜救受困民眾。他說，喬科省不會再成「被遺忘之地」。他上周五剛宣誓就任，立即面臨首場重大危機。

美國西北大學地震學家范德李指出，哥倫比亞位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，雖然此次震源深達一○七公里，但規模達七點四，加上震央位於內陸及斷層運動特性，仍可能使人口聚集的山谷地區遭受強烈震動。哥國地質單位已記錄至少廿一起餘震，並警告可能持續發生餘震。

哥國曾多次遭強震重創，一九九九年一次規模六點二地震造成逾千人罹難。