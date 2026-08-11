數十年來最猛烈！哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

南美國家哥倫比亞西部昨天發生大地震，將數十棟建築物夷為平地，當地官員今天表示已有至少224人罹難，救難人員正加緊在斷垣殘壁中尋找倖存者。

路透社報導，昨天上午這起規模7.4的強震，是數十年來襲擊該國最猛烈的地震，重創哥倫比亞咖啡產區，導致包括皮瑞拉（Pereira）和卡利（Cali）等城市的多棟建築化為瓦礫，曼尼沙（Manizales）一座大教堂的尖塔也倒塌。

美聯社稍早報導，目前還有超過3000人下落不明。

在軍警與志工協助下，救難隊伍徹夜動用挖土機挖掘，有時還徒手翻找，希望在廢墟中發現生還者。

哥倫比亞紅十字會（Colombian Red Cross）昆迪歐（Quindio）分會的搜救主管烏斯瑪（Jose FernandoUsma）表示，救難人員已偵測到聲響及部分跡象，顯示瓦礫堆下可能有倖存者，目前正在評估受損建物並清除瓦礫，力圖深入以救出受困民眾。