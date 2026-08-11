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歐盟：防休達事件重演 Meta和TikTok同意事實查核

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導

鑒於西班牙飛地休達7月突湧入大量移民並造成死亡，歐洲聯盟科技事務主管官員維爾庫南今天說，社群媒體公司MetaTikTok已同意對跨界入西班牙相關內容進行事實查核。

路透社報導，位於非洲北部的休達（Ceuta）7月30日遭到7萬多人從接壤的摩洛哥湧入，有近百人在途中喪生。這些人是受到一些網路上瘋傳的影片鼓動，包括1個西班牙新聞網站所發布、原是為了凸顯移民所帶來負擔的影片。

根據維爾庫南（Henna Virkkunen）今晚在社群媒體平台X的發文，臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta及中國公司字節跳動擁有的TikTok已答應歐洲聯盟（EU），會建立「由事實查核員進行的情勢升溫與合作專門機制」。

維爾庫南表示，這是相關危機應變規範之一，目的是要防止犯罪網絡利用假消息誘使人們為了進入歐盟而冒險偷渡，導致多起悲劇死亡。

維爾庫南說，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）及歐洲刑警組織（Europol）每天都與Meta和TikTok討論相關情況，她也與西班牙數位經濟部長羅培茲（Oscar Lopez）討論過如何防止越界及人員傷亡。

TikTok 歐盟 Meta

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