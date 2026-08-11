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哥倫比亞強震增至169死逾600傷 165棟建築倒塌
根據哥倫比亞市長協會（Association of Mayors）今天公布的統計，襲擊哥倫比亞的強震已經造成至少169人罹難，超過600人受傷。
法新社報導，這些死亡主要集中在西部城市卡利（Cali）、皮瑞拉（Pereira）、曼尼沙（Manizales）和基布多（Quibdo）。哥倫比亞各地市長並且回報，昨天發生的規模7.4強震已經造成165棟建築物倒塌。
梵蒂岡今天表示，羅馬天主教宗良十四世（PopeLeo XIV）對哥倫比亞地震「深感悲痛」。
教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）在致卡他赫納（Cartagena）總主教慕尼拉（Francisco Javier MuneraCorrea）信中寫道：「聖父教宗得知嚴重影響哥倫比亞多個地區這起地震的痛心消息後，深感悲痛…為逝者祈禱，願其安息，並祈求上主讓受到這場悲劇影響的人早日復原。」
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