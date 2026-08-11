澳大利亞與越南深化全面戰略伙伴關係

澳大利亞與越南周二（8月11日）同意深化兩國全面戰略伙伴關係，並簽署了涵蓋國防、農業和邊境安全領域的合作協議。

在越南國家主席蘇林對澳大利亞進行正式訪問期間發表的聯合聲明中，澳總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與蘇林還對擾亂全球供應鏈的限制性貿易做法表達了關切。聲明稱，雙方同意在關鍵礦產、半導體和清潔能源等領域加強供應鏈合作。

兩國領導人見證了越南海警與澳大利亞邊防部隊就海上執法合作交換諒解備忘錄。據越南政府另一份聲明，雙方還簽署了一份旨在加強兩國邊防力量合作與相互協助的備忘錄。

蘇林在與阿爾巴尼斯共同會見媒體時表示，面對世界局勢快速而復雜的演變，各國需要加強對話、建立互信，確保安全、安全航行以及飛越自由，並依據國際法以和平方式解決爭端。

作為其印太行動的一部分，澳大利亞經常在南中國海部署海軍艦艇和偵察機。今年4月，澳大利亞與加拿大、美國一道穿越這一水域——越南、中國及其他數國在該海域存在重疊的領土主張。

根據聯合聲明，2026年上半年澳越兩國雙邊貿易額同比增長22%，達到81億美元。越南對澳出口以電子產品、智慧手機和服裝為主，同時從澳進口煤炭、礦產和天然氣。

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