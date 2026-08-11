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俄軍襲烏克蘭釀9死數十傷 澤倫斯基控俄羅斯發射北韓飛彈

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯對烏克蘭各地的夜間攻擊造成至少9死、數十傷，並指控俄軍在這次襲擊中發射了北韓飛彈。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）日前已警告，俄國獲得更多由盟友北韓提供的彈道飛彈與兵力，但他未提出證據。

俄軍在全面侵烏4年半戰爭期間，已向北韓求助。北韓之前曾派遣數以千計的軍人，協助俄方抵禦烏軍對俄國西部庫斯克州（Kursk）的反攻。

此外，西方、烏克蘭與南韓的情報長期指控北韓向俄羅斯提供武器。

澤倫斯基表示，在俄軍最新一波夜間空襲中，東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）傷亡最為慘重，共計6人喪生、19人受傷。

他說：「這座城市遭到北韓彈道飛彈、鋯石（Zircon）飛彈與導引航空炸彈襲擊。這是一場殘暴的攻擊，意在對民用基礎設施造成最大損害。」

地方軍事管理部門表示，俄羅斯無人機與飛彈攻擊也在鄰近的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）奪走3人性命。

澤倫斯基表示，在首都基輔，一家傳染病醫院被擊中，而前線城市赫松（Kherson）與哈爾科夫（Kharkiv）也因攻擊而停電。

衛生部則指出，基輔一間兒童醫院也遇襲，並發布窗戶破碎、庭院散落瓦礫的照片，所幸兒童與醫護人員均未受傷，因襲擊發生時他們已躲進防空避難所。

俄羅斯國防部則稱，俄軍以高精準陸基武器，對基輔、札波羅熱等城市的軍工企業及運輸物流中心實施打擊。

北韓 俄軍 澤倫斯基

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