快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭內政部顧問吉拉成柯表示，北韓正號召大批女工前往俄羅斯援助當地企業。圖／取自吉拉成柯X
烏克蘭內政部顧問吉拉成柯表示，北韓正號召大批女工前往俄羅斯援助當地企業。圖／取自吉拉成柯X

俄烏戰爭曠日廢時，即使是傳統軍事強國的俄羅斯也顯得吃不消。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，北韓最多將派5萬名軍人前往俄羅斯協助作戰；北韓領導人金正恩除了援助兵力之外，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表示，大批北韓女工部隊正抵達俄國，她們必須做粗工、時薪僅480盧布（約新台幣187元），更被北韓扣留護照以及薪資

澤倫斯基9日在社群平台X發文，他表示，俄羅斯與北韓當局已決定「將3萬至5萬名北韓人員部署至俄國領土」，超過他7月時估計的3萬人。據估，北韓2024年曾派遣約1萬4000名軍人前往俄國庫斯克州（Kursk），協助莫斯科擊退烏軍對當地發動的大規模攻勢。

綜合外電報導，北韓女性勞工透過仲介被派往俄羅斯各地企業，從事的工作多為組裝生產、食品製造與服裝業。另外，這批女性勞工必須以40人為單位團體行動，不能任意拆散，而雇主也必須提供獨立的住宿，例如整層樓或單獨的設施，以便團隊成員能夠共同生活。

這批前往俄羅斯的北韓女性勞工時薪為480盧布，據報導這是莫斯科地區倉庫的最低薪資標準。

此外，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯在X發文提到，這批北韓女性勞工雖然離開朝鮮，但仍受到金正恩政府的嚴密控管。除了護照被沒收，通訊與行動自由也受限，甚至連努力工作的薪資也被北韓政府扣留。

金正恩 北韓 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭 烏克蘭 薪資

延伸閱讀

俄軍襲烏克蘭釀9死數十傷 澤倫斯基控俄羅斯發射北韓飛彈

烏無人機千里襲俄煉油廠至少13死 造成近2年最大傷亡

防空攔不住！俄烏空戰升級 平民傷亡飆升

伊朗戰爭掏空美軍火庫！紐時：台海戰力遭抽調 中國盤算華府家底

相關新聞

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

俄烏戰爭曠日廢時，即使是傳統軍事強國的俄羅斯也顯得吃不消。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，北韓最多將派5萬名軍人前往俄羅斯協助作戰；北韓領導人金正恩除了援助兵力之外...

哥倫比亞強震增至169死逾600傷 165棟建築倒塌

根據哥倫比亞市長協會（Association of Mayors）今天公布的統計，襲擊哥倫比亞的強震已經造成至少169人...

數十年來最猛烈！哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

南美國家哥倫比亞西部昨天發生大地震，將數十棟建築物夷為平地，當地官員今天表示已有至少224人罹難，救難人員正加緊在斷垣殘...

俄軍襲烏克蘭釀9死數十傷 澤倫斯基控俄羅斯發射北韓飛彈

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯對烏克蘭各地的夜間攻擊造成至少9死、數十傷，並指控俄軍在這次襲擊中發射了北韓飛彈

違反人道罪和戰爭罪 敘利亞前總統阿塞德缺席審判處死

敘利亞法院今天以於敘利亞衝突期間犯下違反人道罪和戰爭罪為由，缺席判處遭到罷黜的前總統巴夏爾．阿塞德及胞弟馬赫．阿塞德死刑...

泰國校園槍案震驚社會 總理宣布暫停發放購槍許可證

泰國日前發生14歲學生開槍造成9死的慘劇，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天宣布暫停發放槍支購買許可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。