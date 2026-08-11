不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

俄烏戰爭曠日廢時，即使是傳統軍事強國的俄羅斯也顯得吃不消。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，北韓最多將派5萬名軍人前往俄羅斯協助作戰；北韓領導人金正恩除了援助兵力之外，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表示，大批北韓女工部隊正抵達俄國，她們必須做粗工、時薪僅480盧布（約新台幣187元），更被北韓扣留護照以及薪資。

澤倫斯基9日在社群平台X發文，他表示，俄羅斯與北韓當局已決定「將3萬至5萬名北韓人員部署至俄國領土」，超過他7月時估計的3萬人。據估，北韓2024年曾派遣約1萬4000名軍人前往俄國庫斯克州（Kursk），協助莫斯科擊退烏軍對當地發動的大規模攻勢。

綜合外電報導，北韓女性勞工透過仲介被派往俄羅斯各地企業，從事的工作多為組裝生產、食品製造與服裝業。另外，這批女性勞工必須以40人為單位團體行動，不能任意拆散，而雇主也必須提供獨立的住宿，例如整層樓或單獨的設施，以便團隊成員能夠共同生活。

這批前往俄羅斯的北韓女性勞工時薪為480盧布，據報導這是莫斯科地區倉庫的最低薪資標準。

此外，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯在X發文提到，這批北韓女性勞工雖然離開朝鮮，但仍受到金正恩政府的嚴密控管。除了護照被沒收，通訊與行動自由也受限，甚至連努力工作的薪資也被北韓政府扣留。