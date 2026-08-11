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無人機闖萊比錫機場 DNA跡證與立陶宛包裹縱火案相關

中央社／ 維爾紐斯11日專電

德國調查人員發現，近日發生在萊比錫－哈雷機場的炸藥無人機闖入事件，與2024年引發歐洲多國物流倉庫起火的立陶宛包裹縱火案存在DNA關聯。相關DNA跡證尚未與特定人士身分連結，但與先前案件蒐集的證據相符，案件持續調查中。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）今日報導引述德國「畫報」（Bild）指出，德國調查人員在近日萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）炸藥無人機事件取得的DNA跡證，與2024年7月德國萊比錫一處DHL物流中心事件後蒐集的證據相符。

2024年7月，4個包裹從立陶宛寄往英國及波蘭，其中2個包裹內含縱火裝置，並透過DHL寄送。其中1個包裹在德國萊比錫機場起火，另1個則在英國一處倉庫起火。立陶宛檢方已就相關縱火裝置案，對5名立陶宛籍、烏克蘭籍與俄羅斯籍的嫌犯提出指控。

LRT指出，德國當局正調查4日在萊比錫－哈雷機場發現的1架攜帶爆裂物的無人機，這項DNA關聯隨之曝光。這架無人機當時出現在1架烏克蘭貨機附近。

LRT報導，無人機事件後又發生另起航空事故，1架飛機在空中與不明物體相撞，受到輕微損壞。

萊比錫－哈雷機場是烏克蘭安托諾夫航空公司（Antonov Airlines）的基地，也是歐洲主要貨運樞紐之一，在軍事後勤方面亦具有重要地位，負責處理德國軍方及北約盟國的運輸任務。

據LRT，另有報導指出，1名機場巴士司機發現無人機飛行於烏克蘭貨機附近後，可能將無人機擊落。不過，無人機事件的具體經過，以及與先前縱火包裹案的關聯，目前仍在調查。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上週引述消息人士報導，美國情報機構已將萊比錫機場無人機事件與俄羅斯政府連結。

縱火 包裹 立陶宛

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