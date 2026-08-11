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韓媒：兩名中國男子涉嫌蒐集韓美軍情 遭警方逮捕

中央社／ 台北11日電

韓媒報導，韓國警方今日表示，兩名中國籍男子涉嫌在韓國軍方及駐韓美軍設施周邊蒐集軍事情報，其中一人涉嫌竊聽戰鬥機與塔台通訊，另一人涉嫌收買營區工作人員取得軍事資料，兩人均已遭到逮捕。

綜合韓聯社、朝鮮日報報導，韓國京畿南部警察廳說明，警方以涉嫌觸犯一般利敵罪及違反「通信秘密保護法」，逮捕一名60多歲中國人A某。

A某涉嫌於4月入住一間距離全羅北道群山機場不到1公里的飯店，該機場是韓美空軍駐紮地，他在飯店房間內利用軟體定義無線電（SDR）接收器、天線和筆電等接收設備，竊聽戰鬥機與塔台之間的通訊內容。

據報導，SDR接收器可透過更新筆電軟體升級功能，接收多種頻率，不必像傳統接收器一樣更換專用晶片或電路。這類設備與可進行雙向通訊的無線電不同，僅能單向接收訊號，運作方式類似廣播，因此竊聽行為較不易被發現。

警方表示，A某攜帶相關設備入境韓國，7日涉嫌犯案時遭到逮捕。警方數月前接獲情報後展開調查，並在A某再次入境韓國後將他逮捕。據報導，A某接受警方訊問時聲稱，「竊聽飛機通訊是我的愛好」。

報導指出，A某已被確認曾在中國人民解放軍服役多年，但目前尚不清楚他是否受中國當局指使。警方正調查他是否曾洩漏截獲的通訊紀錄。

此外，韓國警方也以涉嫌觸犯一般利敵罪和違反軍事基地法為由，逮捕45歲朝鮮族B某。B某涉嫌在駐韓美軍韓福瑞斯營區（Camp Humphreys）正門附近，以經營軍用品店掩蓋身分，自2021年11月至今年5月間，收買在韓福瑞斯營工作的韓國人C某，獲取韓美軍事訓練資料等。

相關資料包括韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）的資訊、韓軍人事資料、軍方指揮部職務資訊及就職典禮照片等。B某還觀察並拍攝韓福瑞斯營內部的武器調動情況。

據韓國警方調查，B某也是退役軍人，曾是共軍的一員。B某自稱曾隸屬於特種部隊，但說法是否屬實仍待查證。警方已在數年前開始追蹤B某，法院10日簽發逮捕證。

報導指出，韓國刑法規定，一般利敵罪可處無期徒刑或3年以上有期徒刑。通信秘密保護法規定為1年以上10年以下有期徒刑，或5年以下資格停止；軍事基地法規定為3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣68萬元）以下罰金。

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