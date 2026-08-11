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泰國校園槍案震驚社會 總理宣布暫停發放購槍許可證

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導
泰國總理阿努廷（中）。 新華社
泰國總理阿努廷（中）。 新華社

泰國日前發生14歲學生開槍造成9死的慘劇，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天宣布暫停發放槍支購買許可證，並表示將對現有許可證進行審查。

路透社報導，阿努廷也指示主管法律事務的副總理加速推動新的槍械管制法，加強控管並大幅提高罰則。

當局已下令警方停止換發允許民眾購買槍枝的許可證。

阿努廷並重申現行法律，表示註冊槍械必須留在家中，不得公開攜帶。至於非法槍支，政府正在研究制定相關法律，擬要求在規定期限內上繳給政府。

一名14歲學生上週在曼谷郊外一所學校槍殺6人後自盡，在那之前，他已槍殺了自己的祖父母。這是泰國近4年來最嚴重的大型槍擊案。

根據瑞士小型武器調查（Small Arms Survey）2017年的估算，泰國平民擁有大約1030萬把槍支，相當於每100名居民就有約15把槍，這一比例遠高於區域內其他國家。

泰國教育部長已向內閣提議採取新的校園安全措施，包括檢查所有進入教育場所的人員是否持有非法物品及武器等。（編譯：楊昭彥）1150811

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泰國 校園 總理

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