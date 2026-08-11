違反人道罪和戰爭罪 敘利亞前總統阿塞德缺席審判處死

敘利亞法院今天以於敘利亞衝突期間犯下違反人道罪和戰爭罪為由，缺席判處遭到罷黜的前總統巴夏爾．阿塞德及胞弟馬赫．阿塞德死刑。這場長達14年的衝突造成約50萬人喪生。

美聯社報導，同案被告巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的表兄納吉（Atef Najib）也因在南部德拉省（Daraa）主導引發叛亂並且最終演變成為內戰的鎮壓行動，遭判處死刑。

宣判時，穿著囚衣的納吉在嚴密戒護下，站在鐵籠中聆聽法官宣讀判決。

阿塞德與胞弟馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）2024年12月在叛軍進入大馬士革後逃往俄羅斯。納吉後來遭到逮捕，成為蒞庭受審的最高階官員之一。

2011年敘利亞抗爭爆發時，前陸軍准將納吉是德拉省政治安全局（Political Security Branch）的負責人。

法新社報導，這是敘利亞過渡政府今年開始對前政府官員進行缺席或到庭審判以來，首次作出的判決。

法院判定去年1月被捕的納吉犯下謀殺、「蓄意殺害未滿15歲兒童」與「酷刑致死」等多項罪行。法院指出，他所犯罪行構成違反人道罪，因此對其處以「最嚴厲的刑罰」。