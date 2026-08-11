快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

民主剛果伊波拉疫情已逾2千死 傳播速度史上最快

中央社／ 民主剛果布尼亞11日綜合外電報導
剛果民主共和國的伊波拉病毒疫情加劇中。 路透
剛果民主共和國的伊波拉病毒疫情加劇中。 路透

剛果民主共和國（民主剛果）爆發被衛生官員形容是紀錄上傳播速度最快的一次伊波拉（Ebola）疫情，根據最新官方數據，已有2000多名確診者死亡。

綜合美聯社與路透社報導，民主剛果政府夜間公布的資料顯示，目前累計已有4381起確診病例，其中2011人死亡，共704名病患正在住院隔離。

與以往大多數疫情不同，這波於5月15日正式宣布的伊波拉疫情，肇因為罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo），目前尚無任何核准的疫苗或療法。

世界衛生組織（WHO）昨天表示，這波疫情其實2月就已開始，過了許久，當局才在民主剛果最偏遠且弱勢的地區之一發現疫情。

伊波拉疫情 疫情 民主剛果

延伸閱讀

流感疫情升溫已逼近流行期 疾管署：最快8月下旬進入、9月達高峰

新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

新冠重症、死亡雙創新高…重症年齡最小才滿月 雙側肺浸潤入住ICU

疫苗攻防…蔣萬安：政府刁難 慘痛經驗不會忘

相關新聞

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

俄烏戰爭曠日廢時，即使是傳統軍事強國的俄羅斯也顯得吃不消。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，北韓最多將派5萬名軍人前往俄羅斯協助作戰；北韓領導人金正恩除了援助兵力之外...

哥倫比亞強震增至169死逾600傷 165棟建築倒塌

根據哥倫比亞市長協會（Association of Mayors）今天公布的統計，襲擊哥倫比亞的強震已經造成至少169人...

數十年來最猛烈！哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

南美國家哥倫比亞西部昨天發生大地震，將數十棟建築物夷為平地，當地官員今天表示已有至少224人罹難，救難人員正加緊在斷垣殘...

俄軍襲烏克蘭釀9死數十傷 澤倫斯基控俄羅斯發射北韓飛彈

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯對烏克蘭各地的夜間攻擊造成至少9死、數十傷，並指控俄軍在這次襲擊中發射了北韓飛彈

違反人道罪和戰爭罪 敘利亞前總統阿塞德缺席審判處死

敘利亞法院今天以於敘利亞衝突期間犯下違反人道罪和戰爭罪為由，缺席判處遭到罷黜的前總統巴夏爾．阿塞德及胞弟馬赫．阿塞德死刑...

泰國校園槍案震驚社會 總理宣布暫停發放購槍許可證

泰國日前發生14歲學生開槍造成9死的慘劇，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天宣布暫停發放槍支購買許可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。