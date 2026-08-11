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民主剛果伊波拉疫情已逾2千死 傳播速度史上最快
剛果民主共和國（民主剛果）爆發被衛生官員形容是紀錄上傳播速度最快的一次伊波拉（Ebola）疫情，根據最新官方數據，已有2000多名確診者死亡。
綜合美聯社與路透社報導，民主剛果政府夜間公布的資料顯示，目前累計已有4381起確診病例，其中2011人死亡，共704名病患正在住院隔離。
與以往大多數疫情不同，這波於5月15日正式宣布的伊波拉疫情，肇因為罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo），目前尚無任何核准的疫苗或療法。
世界衛生組織（WHO）昨天表示，這波疫情其實2月就已開始，過了許久，當局才在民主剛果最偏遠且弱勢的地區之一發現疫情。
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