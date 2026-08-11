大陸海警船民主礁自撞軍艦1週年 菲律賓籲避免不專業操作

中艦民主礁自撞事件屆滿1週年，菲律賓軍方今天表示，為避免事件重演，應避免在海上採取不安全及不專業的操作，以免危及人員生命安全。

2025年8月11日，中國軍艦與海警船在南海民主礁（中國稱黃岩島）海域驅逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艇，在菲方機動閃避下，中方兩艦最終自撞，中國武警最近証實有2人「殉職」。

菲律賓軍方「西菲律賓海」事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，菲方在「西菲律賓海」執行任務時，首要考量是完成任務以及確保官兵安全。

「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

崔尼代指出，不安全及不專業的海上操作將增加事故發生風險、危及人員生命，因此相關國家在海上執行任務時都必須保持專業。

他強調，海上行動必須遵循既定規範，例如「海上避碰規則國際公約」（COLREGs）及其他程序，並以國際法為依據。

另一方面，美國與菲律賓將於8月30日紀念簽署「共同防禦條約」（MDT）75週年。媒體詢問中國近年在南海「侵犯」層級升高，是否有必要重新檢討MDT，崔尼代回應，雙方一直持續檢視條約，以符合時代需求。

至於是否需要進一步強化條約，崔尼代表示，將由兩國決策層級決定。