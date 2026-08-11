我駐菲代表處新領務大廳揭牌 因應交流成長需求

中華民國駐菲律賓代表處今天為新領務大廳舉行揭牌儀式。駐菲代表周民淦表示，近年台菲交流快速成長，期許館員持續提升領務服務品質，讓民眾有更便利、友善的辦事體驗。

新領務大廳位於馬卡蒂市（Makati）RCBC一號大樓20樓，由周民淦、副代表李廷盛、楊登仕及領務組長楊滿倉共同揭牌，駐菲代表處人員及RCBC大樓代表在場觀禮。

談到遷移領務大廳的原因，周民淦表示，台菲關係近年快速發展，他剛到任時，在台灣工作的菲律賓勞工約15萬多人，今年突破18萬人；菲律賓學生赴台就讀大學的人數，則從當時的3000多人增加到今年初的5500多人。

周民淦說，隨著雙方交流及政府間合作更加密切，代表處也增加人力，包括新增領務及行政人員，原有辦公空間因此嚴重不足，因此需要擴充。

原本的領務大廳位於RCBC一號大樓41樓，與駐菲代表處緊鄰，僅有約50個座位；新領務大廳的面積增加約30%，設有230個座位，空間寬敞、光線明亮。

周民淦表示，除了擴大空間，也將著重讓民眾辦理業務時更便利、更親切，例如新設的櫃檯前方擺放椅子，申請人可以坐著與承辦人員溝通，不必像過去一樣站著、彎腰辦理。

他說：「我們現在講究的是要為民服務，讓來申請的人覺得非常貼心。」

周民淦期許領務組服務人員，硬體改善後，服務態度及心態上也必須同步提升，設身處地替申請人著想，保持耐心、平靜及禮貌，即使遇到情緒較為激動的申請人，也要維持專業態度。

他表示，過去領務人員的服務已做得相當好，但改善無止境，「我希望我們未來能夠在整個東南亞裡面，領務排名第一。」

駐菲代表處新領務大廳預定12日上午對外提供服務。

周民淦表示，新領務大廳提供更寬敞的空間及更新的設備，希望搭配領務人員服務態度的提升，讓申請人感受到「煥然一新」，也為代表處的領務服務翻開新頁。