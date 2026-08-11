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熊本AEON爆炸7員工喪命 公司認「曾允許員工折返」

中央社／ 熊本縣11日綜合外電報導
圖為7月31日日本九州熊本縣上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」外，員警在停車場集合。 美聯社
圖為7月31日日本九州熊本縣上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」外，員警在停車場集合。 美聯社

日本熊本縣「永旺夢樂城熊本（AEON MALL）」爆炸事故發生後，已造成7名員工死亡。AEON總公司今天表示，確實曾在員工疏散後，允許員工暫時返回館內。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」、「產經新聞」報導，根據AEON的內部守則，當發生震度5級以上的地震時，全員必須疏散至館外且不得返回。

AEON社長吉田昭夫在爆炸事故發生隔天（7月29日）於熊本市召開記者會時，曾否認此次地震疏散期間批准員工返回館內，表示「絕無此事」。

AEON說明，地震發生後，公司於下午5時前已將顧客疏散，員工也撤離至戶外。隨後，公司有透過系統向各專櫃店長及員工統一發送了「今日停止營業」、「請回家」的通知，但並未發送「可返回館內」的通知。

然而，經對AEON公司內部員工進行訪談調查後，由於開車通勤至該商場的員工眾多，多名員工無法順利返家。除了有人希望返回館內取回車鑰匙、身分證、手機等貴重物品外，也有員工提出使用洗手間、入金結帳等需求。

AEON公司對此表示：「經確認後發現，在當時混亂的狀況下，為了處理無法返家員工的入館需求，確實曾允許員工暫時返回館內。」而同意員工重新入館的是該商場的工作人員。

對於造成此狀況的原因，AEON分析指出，因為缺乏疏散後的規定、應變手冊及教育訓練與營運機制，所以只能交由現場人員自行判斷。

AEON坦言，現行地震防災規則與避難演練中，針對疏散後員工希望取回私人物品等狀況，「並未設定具體的應對措施」。

因此，AEON決定修訂應變手冊，並調整管理規則，允許員工在上班時隨身攜帶貴重物品等，防止員工疏散後再次入館。

AEON表示，未來將繼續透過由外部專家組成的「事故調查委員會」調查爆炸原因並研擬預防措施，同時也會實施相關對策。

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