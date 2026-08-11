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拿日相高市早苗贈禮開黃腔 澳洲總理艾班尼斯惹議拒道歉

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
圖為日本首相高市早苗（左）和澳洲總理艾班尼斯（右）在澳洲坎培拉國會大廈舉行的記者會上握手。 路透
圖為日本首相高市早苗（左）和澳洲總理艾班尼斯（右）在澳洲坎培拉國會大廈舉行的記者會上握手。 路透

澳洲總理艾班尼斯拿日本首相高市早苗贈禮開黃腔的影片曝光引發爭議，反對黨要求他為這種「侮辱性」玩笑公開致歉，但艾班尼斯今天對此一概迴避。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）上個月接受Podcast節目專訪時曾說，想和歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）「發生性關係」引發爭議，隨後公開致歉。

然而，他在同一次專訪中，拿高市早苗今年5月訪澳期間的贈禮開玩笑，近日再次激怒政治對手。

艾班尼斯說，他從高市早苗那裡收到一份「奇怪」的禮物，那是一顆日本頂級皇冠哈密瓜。當主持人詢問，高市是否將水果偷渡過澳洲海關時，艾班尼斯舉起雙手放在胸前比劃稱：「帶了2顆哈密瓜。」

據日本前駐澳大使說法，日本頂級哈密瓜是相當奢侈的禮品，1顆售價恐要價超過270澳元（約新台幣6000元）。但在英文俚語中，Melons（哈密瓜）常被當作暗指女性乳房的雙關隱喻。

澳洲反對黨領袖要求艾班尼斯就這起「侮辱性」玩笑道歉。

艾班尼斯今天在國會被問到，是否會為「不尊重的行為」致歉時，他說：「我拒絕接受這個問題的前提…日相高市是澳洲的朋友，也是我個人的朋友。」

澳洲 艾班尼斯 總理 高市早苗 凱莉米洛

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