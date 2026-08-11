法新社：川普普亭峰會滿週年 美俄和解氣氛消散

美國總統川普一年前在阿拉斯加與俄國總統普亭舉行峰會盼結束俄烏戰爭，美俄當時被稱為「安克拉治精神」的外交倡議現已不了了之，而俄烏戰事也在往升級發展。

法新社報導，川普與普亭去年8月的峰會，因被解讀為美俄重啟對話讓兩國關係出現緩和，以及為消弭俄烏戰爭這場二戰以來歐陸最嚴重衝突找出架構，一直被俄方吹捧為「安克拉治精神」。

但如今隨美國的調停努力陷入停滯，俄烏雙方都在加大攻擊力道、平民傷亡人數攀升到僅次於戰爭爆發之初，所謂的美俄諒解氣氛已不復存在。

川普2025年8月15日打破西方孤立普亭的政策，在阿拉斯加愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint BaseElmendorf-Richardson）鋪紅毯迎接普亭。然而雙方在閉門會議裡究竟談些什麼、做出何種決定，至今仍不得而知。

俄國始終堅稱，雙方已就某種和平協議達成共識。按俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法，美俄達成一項「妥協方案」；但華府駁斥雙方達成協議的說法，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年6月說「在阿拉斯加確實有一些擬議，但沒有達成協議。如果真達成協議，戰爭早結束了」。

與俄國當局關係密切的政治分析家馬科夫（SergeiMarkov）表示，莫斯科本盼這場峰會能處理俄方所稱的「衝突根源」，為持久和平奠定基礎。到2022年2月底入侵烏克蘭前夕，多年來莫斯科一直要求與美國就歐洲安全、北約以及軍控等議題重新建立一套更全面的安全架構。

馬爾科夫告訴法新社，俄羅斯在阿拉斯加提出的「妥協方案」是：俄方會把攻奪烏克蘭領土限縮於烏東頓巴斯地區，換取華府承認俄國新邊界並解除對俄制裁。

俄方的要求後來被納入一份由美國起草的28點文件；文件經美方又分別與基輔和莫斯科談判後，縮減為19點。但這份文件從未正式公布，最終也沒有落實。

由美國斡旋、俄烏雙方於2026年初展開的直接談判，最終因領土問題破裂。烏克蘭拒絕讓出目前仍在手中的頓巴斯局部地區，主張沿現有接觸線停火，將問題留待後續更完整的和談來處理。

此外，自今年2月底以來華府注意力已被伊朗戰爭消耗殆盡。川普隨後也對俄國祭出一些新制裁，而美俄間僅存的最後一項核武軍控機制「新戰略武器裁減條約」（New START）也任憑屆滿失效。

俄國之前因自認有機會看到美國讓步，甚至不惜大肆讚揚川普的努力；但近期已轉而公開質疑華府誠意。拉夫羅夫今年6月時還說「我不禁會想，阿拉斯加峰會是否只是為幫烏克蘭爭取強化軍力的時間」。

拉夫羅夫與盧比歐於7月在馬尼拉會面，是兩人自2025年9月以來的首次會晤，但會談僅維持約30分鐘。會後盧比歐坦言，雙方必須找出俄烏都能接受的新構想與新建議，目前尚需諸多努力。

俄烏雙方目前提出的和平條件南轅北轍。俄國要求的領土割讓以及政治、軍事讓步，在烏克蘭眼中等同無條件投降。與此同時，雙方都堅信唯有訴諸武力，才能在談判桌上爭取到更多籌碼。

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）7月在電視直播會議中向普亭報告時說：「俄羅斯武裝部隊將按既定計畫，繼續執行解放頓巴斯與新俄羅斯（Novorossiya,意指烏東到烏南部這片區域）的任務。

而基輔在歐洲的支持下，將希望寄託於無人機遠程打擊俄國後方的經濟樞紐，將俄國的經濟與社會推向崩潰邊緣。烏軍的襲擊在今夏一度引發俄國燃料供應問題，克里米亞一度進入緊急狀態。

為報復烏方，俄軍加大對基輔的飛彈襲擊，近幾週已造成平民數十人死亡；同時也透過對港口與船隻的密集打擊，徹底癱瘓烏克蘭在黑海的海運出口。

法新社認為，當前正如親克里姆林宮的俄國政治分析家盧克亞諾夫（Fyodor Lukyanov）所感嘆「安克拉治精神早已蕩然無存」。