擺脫奧班勢力 匈牙利擬選出前最高院院長巴卡任總統

匈牙利國會議員今天預計將選出前最高法院院長巴卡（AndrasBaka）擔任下一任國家元首。巴卡曾在前總理奧班（Viktor Orban）任內遭到撤職。

法新社報導，由於親歐盟的保守派總理馬格雅（Peter Magyar）正推動削弱前任總理對國家機構的殘餘控制，前任總統上個月在爭議中遭撤職，導致這個職位懸缺。

馬格雅領導的執政黨「尊重與自由黨」（Tisza）8日提名巴卡擔任這個主要為象徵性質的職位；巴卡曾擔任歐洲人權法院（European Court of Human Rights）法官長達17年。

馬格雅表示，巴卡的一生是「致力於民主法治與憲法原則的典範」，並指出這個中歐國家需要被「引導重回法治與憲法治理的道路上」。

「尊重與自由黨」在國會擁有2/3的多數席次，足以在無需任何反對黨支持的情況下，於首輪投票中選出現年73歲的巴卡。

國會投票預計於當地時間下午2時開始。