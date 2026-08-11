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委國兄弟逃過雙強震 赴哥倫比亞與父團聚又遇強震

中央社／ 波哥大10日綜合外電報導
哥倫比亞10日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社
哥倫比亞10日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社

委內瑞拉6月接連發生規模7以上強烈地震，一對青少年兄弟檔痛失母親、弟弟及祖母，兄弟倆之後前往哥倫比亞與父親團聚，未料今天又遇上規模7.4強震

「紐約時報」報導，戴芬兄弟戴維和溫德（Deiviand Winder Delfín）分別為17歲和15歲，上個月花了26天尋找親人遺體的經歷成為報導焦點，兩人之後到哥倫比亞西部卡利市（Cali），他們的父親在當地居住並以理髮師為業。

哥倫比亞西部地區今天上午發生規模7.4強震，重創多座城市，包括哥國第3大城卡利，戴芬兄弟再次身處災難中心。他們的住家在上午7時34分開始搖晃。

他們的父親說，他當時人在外面，兒子嚇得奪門而出，他也第一時間往家中奔去。他說，一開始找不到兒子，直到終於見到他們後忍不住落淚，「因為我很害怕，想到自己和兒子經歷的一切。我不希望我的孩子再有任何意外」。

這位44歲的父親數週前曾說，他希望能讓兩個兒子重新開始，遠離災難。

他今天下午說：「我們現在在屋外，就這樣坐著。」他還說，他們還是不敢回屋內，「但我們沒事，我們還在，還活著」。

委內瑞拉與哥倫比亞毗鄰，兩國時常共同面對苦難。多年來哥倫比亞內部衝突的受害者逃往委內瑞拉，而後為逃避威權統治的委內瑞拉移民又逃往哥倫比亞。

路透社報導，哥倫比亞今晨強震造成死亡人數增到至少164人，在擁有約220萬人口的卡利市至少85人喪生。

法新社提到，美國今天宣布向哥倫比亞提供1550萬美元緊急援助。

美國國務院在社群平台X發文說：「我們與哥倫比亞人民同心祈禱，並隨時準備支持艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）總統。」獲華府支持的艾思普雷雅3天前剛就任哥倫比亞總統。

哥倫比亞 強震

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