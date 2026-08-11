聽新聞
0:00 / 0:00
越南開始建造最大反潛巡防艦 強化國防自主能力
越南軍方媒體報導，當局已開始建造所謂「規模最大、技術最先進」的國產反潛巡防艦。
越南「人民陸軍報」（Quan Doi Nhan Dan）10日報導，這艘軍艦正在國防部位於峴港市（Danang City）的秋河造船廠（Song Thu Shipyard）建造，其大部分武器與軍事設備也將由越南自行研發或組裝。
越南長期與中國及其他南海聲索國在南海主權問題上存在爭議，近年設法擴大國內國防製造能力，同時降低對進口軍備的依賴。越南過去主要從俄羅斯進口軍備。
越南政府發布聲明表示，這項計畫凸顯該國發展「自主、自立、自強、軍民兩用及現代化」國防工業的政策。
報導指出，軍方旗下的電信及科技集團Viettel以及其他國防研究與製造單位，將與越南海軍及秋河造船廠密切合作，建造這艘軍艦，包括研發及安裝武器與設備。
過去數十年來，越南海軍大力推動現代化，除了採購俄製基洛級（Kilo-class）潛艦及獵豹級（Gepard-class）巡防艦，也逐步擴充國產飛彈快艇及巡邏艦隊。
越南預定12月在河內舉辦2年一度的越南國際防務展（Vietnam International Defence Expo）。越南正尋求提升國內國防生產能力，並分散軍事裝備採購來源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。