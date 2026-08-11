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友邦帛琉挺台！台灣重返太平洋島國論壇 北京發出警告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
太平洋島國論壇的總部設在斐濟首都蘇瓦。路透
太平洋島國論壇的總部設在斐濟首都蘇瓦。路透

法新社報導，太平洋島國論壇日前宣布台灣獲邀出席年度領袖峰會，中國大陸11日祭出警告，敦促妥善處理涉台問題，避免影響雙方穩健的發展關係。台灣去年在北京抗議後，遭峰會拒於門外。

太平洋島國論壇（PIF）秘書長瓦卡（Baron Waqa）7日證實，今年台北獲邀出席，且稱台灣是「非常重要的發展夥伴」。

對此，中國外交部11日回應法新社表示：「中方敦促太平洋島國論壇秘書長嚴格恪守一中原則，妥善處理涉台問題，避免影響中國與論壇穩健的發展關係。」

論壇成員國瑙埃羅、吉里巴斯和索羅門群島自2019年以來都已與台灣斷交，索羅門群島去年主辦峰會時，遭北京施壓，拒絕台灣出席；此舉最終導致所有外部國家都被取消邀請。

今年峰會將在8月30日至9月4日於帛琉舉行。東道主帛琉，以及同為論壇成員的吐瓦魯與馬紹爾群島，都是台灣目前僅存的12個邦交國之一。

帛琉

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