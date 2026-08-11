快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

中國稱因颱風交管台海船舶 美反對干擾公海航行自由

中央社／ 華盛頓11日專電

中國海事局上週公告，受到颱風白海豚影響，對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。美國國務院10日晚間對此回應表示，反對任何干擾台灣海峽適用之公海航行與飛越自由的行為。

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，海事局官網上週公告，由於颱風白海豚對台灣海峽及周邊海域的影響，廣東海事局決定對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，各船舶必須聽從現場海事管理機構指揮。

台灣海巡署7日表示，台灣海峽為國際水域，依聯合國海洋法公約等國際規範，領海範圍外均適用國際法的公海航行自由原則，中國無任何權利對此水域實施管制。陸委會也批評，中共假借颱風名義聲稱管制相關海域，違反國際規範。

中央社記者上週去信詢問美國國務院回應，國務院一名發言人10日晚間以背景方式回覆表示，「美國反對任何干擾台灣海峽適用之公海航行與飛越自由的行為」。

在此之前，中國海警7月底又稱在台灣以東海域展開常態化執法巡查。美國國務院當時表示，持續關切中國舉措，並說台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權只會加劇緊張局勢，呼籲停止對台施壓。

中國海警對台侵擾行為不斷，除了出沒台灣東部海域，也不時侵擾金門水域。

颱風 台海 交管

延伸閱讀

中國借颱風「管制」台海船舶 航港局斥責：假執法、真擴權

菲劃民主礁領海基線 外交部：已向攸關國表達立場

趙建民／美國戰略退縮 台灣夢幻空想

新聞中的公民與社會／荷莫茲海峽議題受矚…海峽收費一次看 反映全球治理制度如何協調

相關新聞

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

俄烏戰爭曠日廢時，即使是傳統軍事強國的俄羅斯也顯得吃不消。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，北韓最多將派5萬名軍人前往俄羅斯協助作戰；北韓領導人金正恩除了援助兵力之外...

哥倫比亞強震增至169死逾600傷 165棟建築倒塌

根據哥倫比亞市長協會（Association of Mayors）今天公布的統計，襲擊哥倫比亞的強震已經造成至少169人...

數十年來最猛烈！哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

南美國家哥倫比亞西部昨天發生大地震，將數十棟建築物夷為平地，當地官員今天表示已有至少224人罹難，救難人員正加緊在斷垣殘...

俄軍襲烏克蘭釀9死數十傷 澤倫斯基控俄羅斯發射北韓飛彈

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯對烏克蘭各地的夜間攻擊造成至少9死、數十傷，並指控俄軍在這次襲擊中發射了北韓飛彈

違反人道罪和戰爭罪 敘利亞前總統阿塞德缺席審判處死

敘利亞法院今天以於敘利亞衝突期間犯下違反人道罪和戰爭罪為由，缺席判處遭到罷黜的前總統巴夏爾．阿塞德及胞弟馬赫．阿塞德死刑...

泰國校園槍案震驚社會 總理宣布暫停發放購槍許可證

泰國日前發生14歲學生開槍造成9死的慘劇，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天宣布暫停發放槍支購買許可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。