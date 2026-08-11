中國稱因颱風交管台海船舶 美反對干擾公海航行自由

中國海事局上週公告，受到颱風白海豚影響，對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。美國國務院10日晚間對此回應表示，反對任何干擾台灣海峽適用之公海航行與飛越自由的行為。

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，海事局官網上週公告，由於颱風白海豚對台灣海峽及周邊海域的影響，廣東海事局決定對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，各船舶必須聽從現場海事管理機構指揮。

台灣海巡署7日表示，台灣海峽為國際水域，依聯合國海洋法公約等國際規範，領海範圍外均適用國際法的公海航行自由原則，中國無任何權利對此水域實施管制。陸委會也批評，中共假借颱風名義聲稱管制相關海域，違反國際規範。

中央社記者上週去信詢問美國國務院回應，國務院一名發言人10日晚間以背景方式回覆表示，「美國反對任何干擾台灣海峽適用之公海航行與飛越自由的行為」。

在此之前，中國海警7月底又稱在台灣以東海域展開常態化執法巡查。美國國務院當時表示，持續關切中國舉措，並說台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權只會加劇緊張局勢，呼籲停止對台施壓。

中國海警對台侵擾行為不斷，除了出沒台灣東部海域，也不時侵擾金門水域。