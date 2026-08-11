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俄唯一反戰政黨遭禁9月參選 黨魁稱將上訴

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導

俄羅斯最高法院今天禁止「亞博盧黨」（Yabloko）參加9月國會選舉，亞博盧黨是俄國唯一反對對烏克蘭戰爭的政黨，黨魁表示將提出上訴。

綜合法新社和路透社報導，親克里姆林宮的「本土祖國黨」（Rodina）提起訴訟，尋求將亞博盧黨排除在這場選舉之外。本土祖國黨聲稱亞博盧黨獲得未申報的競選支援，包括來自西方的資金。

亞博盧黨黨魁利巴可夫（Nikolay Rybakov）表示，沒有證據支持相關指控，形容此案是政敵試圖清除對手、攻擊思想自由的違憲舉動。

最高法院裁准撤銷亞博盧黨的國會下議院國家院（State Duma）候選人聯邦名單登記，凸顯當局對反戰觀點的零容忍，並進一步壓縮俄羅斯政壇本已有限的異議空間。

隨著俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的大多數反對者被監禁、流亡或遇害，亞博盧黨是俄國唯一仍在運作的自由派政黨。

此黨獲得多名流亡反對派人士支持，包括已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（YuliaNavalnaya）；兩人在俄羅斯皆被列為「極端分子」。

最高法院裁定出爐後，上百名多為年輕人的支持者在法院外集結，高喊「可恥」。利巴可夫說，亞博盧黨將提出上訴。

利巴可夫表示：「將亞博盧黨排除在選舉之外，意味著拒絕與那些提出問題令當局感到不安的人對話。」

他說：「我們還有很長的路要走，我們有重大的任務：制止傷亡，恢復和平。我們所做的一切都為此努力。」

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