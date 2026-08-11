哥倫比亞強震釀132人死亡、570人受傷 志工徒手搶救倖存者

哥倫比亞西部發生規模7.4強震，造成至少132人死亡、570人受傷，志工和緊急救援人員爭分奪秒，在瓦礫堆中搶救受困民眾。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，倒塌建築包括卡利市（Cali）一間醫院的兒科及新生兒病房。哥國政府宣布進入國家災難狀態，並派遣軍人前往災區。

震央位於哥倫比亞西部沿海的喬可省（Choco）聖荷西德帕爾馬（San Jose del Palmar）附近，距離240多公里的首都波哥大也感受到強烈搖晃，驚慌失措的居民紛紛逃到街上。

喬可省首府基布多（Quibdo）的法律系學生奎斯塔（Wilmer Cuesta）對記者說：「有人光著身子就跑出去，也有人從自家2樓跳下來。」

在卡利市（Cali），志工拿著水桶和簡單工具，甚至徒手投入救援，試圖在瓦礫堆中尋找倖存者。

加入臨時救援行列的梅西亞（Andres Felipe Mejia）說：「我們試著把人活著救出來，有一名男子和一名嬰兒獲救，但他的妻子還未脫困。」

他說：「有很多人帶著物資和糧食前來支援，除了協助救難人員，也幫助受災民眾。」

救援人員組成人鏈搬運磚塊和建築碎片，每隔幾分鐘便停下來，聆聽瓦礫堆下是否有生命跡象。

多座城市災情慘重，建築物牆面和樓板扭曲成不規則角度，還有電線散落在馬路上。

不到兩個月前，鄰國委內瑞拉才遭遇兩起強烈地震襲擊，造成超過6300人喪命、數萬人無家可歸。

地方當局表示，哥倫比亞5座城市的醫院今天進入紅色警戒，卡利市則宣布實施夜間宵禁。

哥倫比亞民航機構表示，至少6座地方機場暫停營運。

哥倫比亞流行天后夏奇拉（Shakira）帶頭呼籲團結時說：「把我所有的力量和愛獻給我的祖國。讓我們緊緊相擁、彼此扶持。」

當局警告，死亡人數可能還會進一步攀升。

在曼尼沙市（Manizales），記者看見許多建築物損壞，包括當地著名的新哥德式大教堂，其塔樓也嚴重扭曲受損。

基布多市居民潘尼亞（Julian Pena）當時人在家中，他說自己感受到「非常、非常強烈」的搖晃。

他告訴記者：「人們在街上祈禱，場面令人震撼。我什麼都沒拿就往外跑，才發現外頭已經聚集了好幾百人。許多建築出現縫隙和裂痕，也有一些已經完全倒塌。」