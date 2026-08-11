澳洲越南強化軍事合作 制衡中國勢力擴張

Ross Douthat在《紐約時報》擔任專欄作家17年，從歐巴馬時代一路寫到川普第二任期。17年前，他很清楚自己要批判的是什麼；如今到了告別《紐時》的時刻，他卻發現，這個時代已經複雜到很難再簡單分辨誰是「好人」、誰是「壞人」，他寫下「Who Are the Good Guys and the Bad Guys? I'm No Longer Sure. 」一文，回頭檢視自己長期批判的對象與新權力結構，其實各自隱藏令人警惕的誘惑。以下是第一人稱行文的全文中譯。

2026-08-11 13:01