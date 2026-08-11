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澳洲越南強化軍事合作 制衡中國勢力擴張
隨北京當局在太平洋與南海不斷擴張影響力，澳洲與越南今天表示，兩國國防部隊在海事安全與聯合訓練方面，將展開更緊密的合作，以強化區域穩定與安全
法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）與越南最高領袖蘇林（To Lam）今天在坎培拉舉行會談。
艾班尼斯會談後告訴記者：「我們的國防工業以及國防部隊，正開展越來越多合作…如今的世界充滿不確定性，意味著朋友之間比以往任何時候都更需要在經濟、社會、環境等各個層面相互交流，以因應挑戰。」
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，與越南深化合作將「直接有助於我們的區域穩定與安全」。
澳洲與越南除將強化兩國軍事合作，也承諾深化「經濟韌性」，並重新開放袋鼠肉等澳洲野味肉類進入越南市場。
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