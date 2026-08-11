快訊

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲越南強化軍事合作 制衡中國勢力擴張

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

隨北京當局在太平洋與南海不斷擴張影響力，澳洲與越南今天表示，兩國國防部隊在海事安全與聯合訓練方面，將展開更緊密的合作，以強化區域穩定與安全

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）與越南最高領袖蘇林（To Lam）今天在坎培拉舉行會談。

艾班尼斯會談後告訴記者：「我們的國防工業以及國防部隊，正開展越來越多合作…如今的世界充滿不確定性，意味著朋友之間比以往任何時候都更需要在經濟、社會、環境等各個層面相互交流，以因應挑戰。」

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，與越南深化合作將「直接有助於我們的區域穩定與安全」。

澳洲與越南除將強化兩國軍事合作，也承諾深化「經濟韌性」，並重新開放袋鼠肉等澳洲野味肉類進入越南市場。

延伸閱讀

趙建民／美國戰略退縮 台灣夢幻空想

美戰爭部次長：美盼夥伴加強國防 以實力建構和平

陸資拒出售澳洲稀土商持股 澳財長加強審查

大陸軍力快速擴張 美官員：拒止嚇阻維持印太現狀

相關新聞

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

CNN報導，哥倫比亞10日發生規模7.4強震，已造成至少132人死亡、570人受傷，另有188人失蹤。隨著搜救行動持續進行，傷亡人數恐進一步攀升。

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報10日報導，以「台灣將與中國開戰？問台灣人就知道」為題指出，台灣身處美中角力的核心，2300萬台灣人正面臨一項攸關未來的重大抉擇，即應該拉近與中國大陸的距離，還是抵抗北京企圖控制台灣的壓力。華爾街日報觀察，答案一部分取決於自我認同是台灣人或中國人。

哥倫比亞21世紀以來最強震：已知至少132人死亡，全國進入緊急狀態

哥倫比亞於2026年8月10日當地時間上午7點34分發生規模7.4強震，震央位在哥倫比亞西北部喬科省（Chocó）的聖何塞德爾帕爾馬（San ⁠Jose del Palmar），震源深度107公里。目前已知至少有61棟建築屋倒塌、1684棟房屋受損。截至台灣時間8月11日上午，已有132人死亡、570人受傷，估計傷亡數字仍將持續上升。

華郵曝川普瞞天過海躲暗殺威脅！鏡頭前登空軍一號 轉身換機騙過伊朗

美國總統川普7月參加北約峰會期間，因遭遇伊朗暗殺威脅，上演一場瞞天過海的祕密撤離行動。華盛頓郵報10日披露，川普7月8日從土耳其轉赴英國時，刻意當著電視鏡頭登上舊空軍一號、揮手告別；幾分鐘後，他從飛機另一側艙門搭機場餐飲補給車離開，再轉乘另一架較小的C-32A軍機飛赴英國。原本以為與總統同機的記者及部分白宮幕僚，毫不知情下成了這場欺敵行動的誘餌。

人工智慧自己找到生命出路？美國推動《AI終止開關法案》關得住AI嗎

不久前 OpenAI 爆出一起意外事件，其模型 GPT-5.6 Sol，加上另一個更強的內部測試模型，在做資安能力測試時自己突破了沙盒環境，成功闖進第三方平台 Hugging Face 的伺服器。這件事讓外界第一次清楚看到，現在的自主AI已經不需要人類一步步下指令，就能自己找漏洞、試著滲透網路。

歐巴馬到川普 紐時專欄作家看美政治：已難分好、壞人

Ross Douthat在《紐約時報》擔任專欄作家17年，從歐巴馬時代一路寫到川普第二任期。17年前，他很清楚自己要批判的是什麼；如今到了告別《紐時》的時刻，他卻發現，這個時代已經複雜到很難再簡單分辨誰是「好人」、誰是「壞人」，他寫下「Who Are the Good Guys and the Bad Guys? I'm No Longer Sure. 」一文，回頭檢視自己長期批判的對象與新權力結構，其實各自隱藏令人警惕的誘惑。以下是第一人稱行文的全文中譯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。