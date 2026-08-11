烏戰俘聯合國控俄軍施虐 曝數千人仍遭俄方囚禁

烏克蘭官員及曾遭俄軍拘押的烏國戰俘今天在聯合國指控俄羅斯以酷刑虐待戰俘和遭虜平民，包括與外界隔絕、毆打、電擊和性虐待，目前仍有數千人遭到囚禁。

路透社報導，俄羅斯在聯合國安全理事會（UNSC）非正式會議上駁斥相關指控，俄國駐聯合國副代表扎博洛茨卡亞（Maria Zabolotskaya）指出，這是一場「假訊息認知作戰」，並反控在烏克蘭的俄羅斯戰俘同樣遭受「酷刑、羞辱及身心虐待」。

烏克蘭現役軍人賈西亞（Khuan Alberto LevyaGarsiya）表示，在被囚禁的1183天裡，俄方對他施以所有能想像得到的酷刑。

他在聯合國會議後告訴記者：「是的…我遭受酷刑。任何你能想得到、能對一個人造成傷害和屈辱、違背個人意願的事，他們都做了。你想得到的任何手段，不只是言語和肢體虐待、每天的毆打、電擊，還包括在零下的嚴寒中進行過度的極限體能操練…以及性虐待。」

賈西亞在聯合國會議上表示，戰俘們被關在「擁擠且環境惡劣的營房…幾乎所有戰俘都患有痢疾」，且許多人處於挨餓狀態。

烏克蘭戰俘待遇協調總部（CoordinationHeadquarters for the Treatment of Prisoners of War）官員古辛（Oleg Gushin）表示，烏克蘭戰俘遭到「殺害和虐待」，基輔已證實在俄國境內及烏克蘭被占領土內有「超過300個拘押場所」，儘管已有9000多名烏克蘭人透過換俘歸國，但仍有「數千人」遭俄方拘押。

聯合國人權事務助理秘書長胡里歐（Claudia FuentesJulio）表示，聯合國監測顯示，「俄羅斯聯邦當局對烏克蘭戰俘和平民被俘者實施普遍且系統性的酷刑和虐待仍在持續」，其中包括性暴力。

她說，接受訪談的烏克蘭戰俘中，超過95%坦言曾受酷刑或虐待；逾半數指出遭受強暴、裸身毆打、毆打生殖器等性暴力。

胡里歐指出，根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）記錄，烏克蘭俘虜的俄國及第3國戰俘也有遭受酷刑和虐待的情況，但「規模上存在根本性差異」。