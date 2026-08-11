哥倫比亞21世紀最強震奪111命 總統上任3天遇挑戰

哥倫比亞發生7.4強震，造成至少111人罹難，超過1500棟建築受損，還有為數不明的民眾被埋在瓦礫堆下，這對3天前剛宣誓就職的總統來說是早期的重大考驗。

綜合路透社、法新社等外媒報導，總統艾思普雷雅（Abelardo de la Esperiella）宣布全國進入緊急狀態，誓言哥倫比亞將「攜手度過難關」。

美國地質調查所（USGS）表示，這起當地時間7時34分發生的規模7.4地震，震央在西部沿海的喬可省（Choco），震源深度約107公里。哥倫比亞地質單位指出，這是該國21世紀以來記錄到最強烈的地震。

這起地震波及範圍十分廣泛，連鄰近的厄瓜多與巴拿馬也有感。

震央在喬可省聖荷西德帕爾馬（San Jose delPalmar）附近，但當地官員表示，儘管進出道路受損，奇蹟般地沒有發生死亡或受傷事件。

傷亡最為嚴重的地區似乎集中在與喬可省為鄰的里沙拉達省（Risaralda），當地為哥倫比亞主要的咖啡產區之一。該省首府、距離震央約55公里的皮瑞拉（Pereira）災情慘重，搜救人員持續在倒塌的建築物中尋找生還者。

美國西北大學（Northwestern University）地震學家范德利（Suzan van der Lee）表示，這起強震雖然深度超過100公里，但強度、內陸位置及橫移（strike-slip）運動，都可能加劇人口稠密山谷地區的災情。

她說：「這次地震的震源很深，理論上不應造成如此強烈的震動。但以這個規模來說，實際上確實造成了很大的搖晃。」

橫移運動是指岩層沿著近乎垂直的斷層面，橫向彼此錯動滑移的水平運動方式。