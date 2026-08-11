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華郵曝川普瞞天過海躲暗殺威脅！鏡頭前登空軍一號 轉身換機騙過伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日搭乘舊型空軍一號從英國返美，抵達安德魯斯空軍基地。法新社
美國總統川普9日搭乘舊型空軍一號從英國返美，抵達安德魯斯空軍基地。法新社

美國總統川普7月參加北約峰會期間，因遭遇伊朗暗殺威脅，上演一場瞞天過海的祕密撤離行動。華盛頓郵報10日披露，川普7月8日從土耳其轉赴英國時，刻意當著電視鏡頭登上舊空軍一號、揮手告別；幾分鐘後，他從飛機另一側艙門搭機場餐飲補給車離開，再轉乘另一架較小的C-32A軍機飛赴英國。原本以為與總統同機的記者及部分白宮幕僚，毫不知情下成了這場欺敵行動的誘餌。

川普當時剛結束北約峰會，而美軍前一晚才因美伊談判破裂，依川普命令重新轟炸伊朗。美方情報部門此前掌握一項可信威脅，顯示伊朗可能對川普本人或其專機發動攻擊，因此啟動這場高度保密的欺敵行動。

為掩蓋川普真正行蹤，美方動用3架飛機。川普前往土耳其時搭乘的是卡達贈送、新波音747-8專機，也就是新空軍一號。但這架飛機7月8日傍晚率先離開安卡拉飛往英國，川普並不在機上。之後川普在黃昏時分搭乘禮車抵達舊型藍白塗裝空軍一號，在大批攝影機前走上登機梯、揮手進入機艙，營造將搭乘舊空軍一號離境的假象。

根據華郵取得資料和知情美國官員說法，隨後川普與數名幕僚從舊型空軍一號另一側的艙門祕密離開。美方安排一輛平時運送餐點與物資的機場餐飲補給車停靠機側，利用液壓裝置將貨艙升至艙門高度，讓川普等人直接從機艙進入補給車。貨艙隨後降回地面，補給車再駛往附近一架C-32A軍機。這才是他真正搭乘、從土耳其飛往英國的飛機。

整個轉移過程甚至幾乎被媒體鏡頭拍下，卻在神不知鬼不覺間完成。

影片顯示，就在白宮記者團從舊型空軍一號後方登機時，補給車駛離該機，朝C-32A方向前進；車輛短暫消失在鏡頭約40秒後，貨艙又被升至C-32A機門高度數分鐘。國防部長赫塞斯則另外從外部登機梯登上C-32A。

與此同時，舊型空軍一號照常載著記者及部分白宮幕僚起飛。登機前，白宮幕僚還要求記者拉下舷窗遮光板，讓他們無法看見外面的動靜。

這架總統根本不在上面的飛機，途中一度使用空軍一號呼號「AF1」飛往英國；真正載著川普的C-32A則使用不起眼的「Reach 18」呼號，而且供外界追蹤航跡的系統也被關閉。

川普抵達英國後，這場障眼法仍做足全套。C-32A約在當地7月8日晚間10時20分降落米登霍爾空軍基地，舊型空軍一號數分鐘後抵達。

目前仍不清楚川普如何在兩架飛機之間轉移，但約半小時後，他出現在攝影機前，從舊型空軍一號登機梯走下來，讓外界看起來就像他一路都是搭乘這架飛機從土耳其飛抵英國。

川普之後才登上先前已抵達英國、由卡達贈送的新空軍一號專機返回華盛頓。白宮當晚仍在社群媒體宣稱，川普是「搭乘舊空軍一號」抵達英國，並附上舊型飛機照片。

這意味著川普真正所在位置曾被刻意隱瞞數小時，許多高階美國官員、白宮幕僚及隨行記者也未被告知實情。

川普返美途中接受記者提問時，並未透露稍早的欺敵行動。被問到為何在土耳其起飛前要求記者拉下遮光板時，他僅表示，這可能是一趟「危險的飛行」，並稱自己「一直都受到威脅」，更自稱是伊朗暗殺名單上的「第一名」。

伊朗 川普 空軍一號

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