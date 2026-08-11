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英國國會示警加密通訊軟體「釣魚」活動增 AI成利器

中央社／ 倫敦10日專電

英國國會上議院議長佛賽斯勛爵近日致函議員，示警惡意行為者可利用人工智慧（AI）技術模擬個人說話方式和聲音特徵、製造深偽視訊通話，以假冒身分獲取資訊或建立關係，達成日後損害被害人公眾形象等目的。

信函提到，類似的惡意活動近來有增加趨勢，惡意行為人可以是個別犯罪份子或「國家行為者」。他們透過通訊軟體、電子郵件或手機、電話接觸議員，假冒為議員已知悉、受信任的聯絡對象，或者自我宣稱是具公信力的機構代表，甚至是外國政要、王室成員。

根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）率先揭露的信函內容，除了國會議員，其他領域的知名人士也是惡意行為者的下手目標。

信函另示警，各項值得留意的行為特徵包括對方急切提議面對面交談、積極接觸但目的不明確、探詢他人聯繫方式，以及傳送的訊息具「時機敏感性」，例如涉及發展中的地緣政治事件。

惡意行為人也可能會積極明示或暗示，自己對潛在被害人有一定程度的了解，或者雙方有共同關切的議題。

信函指出，被害人與惡意行為人的互動內容日後可能被改造或直接遭外流公開，以達成損害公眾人物形象等目的。

根據信函，相關網路「釣魚」活動日益頻繁出現於WhatsApp、Signal等加密通訊軟體。

值得一提的是，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）去年12月曾向議員發布類似信函，示警在WhatsApp、Signal等商業型加密通訊軟體上，越來越常見以俄羅斯等國家為根據地的網路「釣魚」活動。

一旦議員開始與「釣魚」訊息互動、依指令行事，惡意行為人即可藉機入侵議員的通訊軟體帳號，包括讀取議員與其他用戶的私訊、下載聯絡名單、秘密監測議員的網路活動，甚至徹底接管帳號。

根據信函，對惡意行為人而言，一旦掌握下手目標的電話號碼，發動攻勢即「相當容易」。

信函建議議員避免在商業型通訊軟體上處理公事，包括具加密功能的軟體。此外，議員也有必要常態檢視，手機是否與不明裝置連結。

英國國家網路安全中心（NCSC）當時另曾示警，惡意行為人可能假冒為通訊軟體的技術支援團隊成員，向下手目標發送「釣魚」訊息，要求點擊連結、掃描QR code、輸入指定代碼或其他資料。

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