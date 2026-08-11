俄軍頻攻擊港口 烏克蘭擬改以摩爾多瓦鐵路出口穀物

消息人士今天表示，烏克蘭正考慮改以摩爾多瓦鐵路運送穀物，作為比海運更安全的出口選項，並已詢問基希納烏當局能否在運費上提供折扣。

路透社報導，近幾個月來，俄羅斯對烏克蘭航運與港口基礎設施的攻擊不斷增加，導致烏克蘭經黑海港口的出口受影響。

烏克蘭和摩爾多瓦的消息人士表示，基輔當局希望以標準費率5折的優惠，透過摩爾多瓦鐵路將穀物運往羅馬尼亞的康士坦塔港（Port of Constanta）。

一名烏克蘭高層產業官員告訴路透社：「我們正在向有意願的貨運商蒐集可能運量資訊。」

摩爾多瓦鐵路公司（Moldovan Railways）消息人士表示，烏克蘭在討論期間提出希望運費能打5折，摩爾多瓦則反過來要求烏克蘭提供運量保證，「目前雙方正討論烏克蘭穀物透過摩爾多瓦運往康士坦塔港的時程和運量」。

前摩爾多瓦鐵路局長托菲拉特（Oleg Tofilat）告訴路透社，穿過摩爾多瓦的鐵路路線每年運量達450萬公噸。

烏克蘭方面估計，一條運作順暢的鐵路路線可支應全國約10%出口量。摩爾多瓦2022至2023年曾以鐵路替烏克蘭運送穀物。

摩爾多瓦基礎設施暨區域發展部長波里亞（Vladimir Bolea）今天訪問與摩爾多瓦相鄰的烏克蘭敖德薩州（Odesa Region），與烏克蘭對口部長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）就改善鐵路連接及擴大過境運輸進行會談。

烏克蘭農業部長維索茨基（Taras Vysotskyi）今天稍早告訴路透社，由於俄羅斯頻頻攻擊港口，農業部已將2026至2027年度的穀物出口預測，從原先的4300萬公噸下調至3800萬至4000萬公噸。

出口預測下修凸顯俄軍攻擊造成的損害，烏克蘭過去有超過90%穀物出口仰賴海運，農產品是烏克蘭整體出口的最大宗。