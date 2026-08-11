俄羅斯飛彈夜襲基輔與札波羅熱 至少10人受傷

烏克蘭當局今天警告有飛彈接近後，首都基輔與東南部城市札波羅熱隨即遭到俄軍彈道飛彈襲擊，兩地合計造成至少10人受傷。

法新社記者表示聽到了幾聲巨大的爆炸聲，市長克里契科（Vitali Klitschko）則在社群媒體上寫道，基輔正「遭受彈道飛彈攻擊」。

克里契科表示，緊急服務人員已派往舍甫琴科區（Shevchenkivsky）。市政當局表示，至少有1人受傷。

在聽到爆炸聲前不久，空襲警報已經響起。空襲警報持續了約40分鐘，隨後官員宣布警報解除。

路透社目擊者通報基輔市區內發生爆炸。

札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（IvanFedorov）在通訊平台Telegram上表示，俄軍在對這座東南部城市的攻擊中也動用了飛彈和炸彈。

費多羅夫表示，俄軍的飛彈攻擊造成至少9人受傷，多棟建築受損。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早前曾表示，俄國正準備在戰爭中部署更多北韓部隊，並已從平壤接收新的彈道飛彈。

莫斯科當局近幾週加大彈道飛彈的打擊力度，這類飛彈僅有包括美國「愛國者」（Patriot）飛彈系統在內的少數防空系統能夠攔截。

與此同時，烏克蘭也持續加強對遠離邊境的俄國城市發動打擊。