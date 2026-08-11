哥倫比亞本世紀最強震增至111死！全國進緊急狀態 教堂側塔崩垮畫面曝

路透報導，哥倫比亞10日發生規模7.4強震，目前死亡人數增至111人，另有87人受傷、數十棟建築倒塌，多地醫院及基礎設施受損，還有民眾受困瓦礫堆。哥倫比亞當局表示，這是該國本世紀以來最強地震。

這起地震發生在台灣時間10日晚間8時34分，震源深度107公里，震央位於哥倫比亞西北部喬科省聖荷西德帕爾馬以東約5公里。儘管震源較深，強烈搖晃仍波及西部多座城市，咖啡產區里薩拉爾達省（Risaralda）淪為重災區，首府佩雷拉多棟建築倒塌，救難人員持續搜尋生還者。

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）發表全國演說，宣布進入全國緊急狀態。他表示，政府已動員所有資源保護民眾生命、協助受災社區並運送救援物資，首要任務是救出受困瓦礫堆下的民眾。

艾思普雷雅才宣誓就任數天，就面臨上任後首場重大危機。

震央附近的喬可省因通訊中斷，災情回報一度受阻，部分地區在地震數小時後仍沒有手機訊號。

路透查證影片顯示，佩雷拉一棟4層樓建築在強震中倒塌；中部地區馬尼薩萊斯（Manizales）一座新哥德式大教堂的側塔也崩塌，碎石散落街道。現場畫面可見救難人員、警方及志工徒手挖掘瓦礫，並以卡車清運碎石，搜尋受困民眾。

當地居民歐索里奧（Juan Carlos Osorio）形容，一棟建築倒塌時「聽起來就像炸彈爆炸」。他表示，鄰居紛紛自發組成人鏈搬運瓦礫，但現場亟需重型機具，「還有很多人受困」。

哥倫比亞位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，每月記錄到數千起地震，但多數規模較小。美國西北大學地震學家范德李（Suzan van der Lee）指出，這次震源雖深達107公里，理論上地表搖晃應相對減弱，但因規模達7.4，加上震央位於內陸及斷層運動特性，仍對人口聚集的谷地造成強烈震動。

哥倫比亞地質單位表示，截至10日晚間已記錄21起餘震，並警告後續仍可能出現更多震動。