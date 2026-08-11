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近10年來最強烈！哥倫比亞強震逾百死 巴西北部也有感願提供協助

中央社／ 聖保羅10日專電
哥倫比亞城市馬尼薩萊斯，建築物在地震中遭受嚴重破壞。新華社
哥倫比亞城市馬尼薩萊斯，建築物在地震中遭受嚴重破壞。新華社

哥倫比亞西部10日上午發生規模7.4強震，造成至少百人死亡，數百棟建築倒塌，許多民眾仍受困瓦礫堆中，救難人員正全力搜救。這是哥倫比亞近10年來最強烈的地震，全國超過20座市鎮受災，巴西北部也有震感。

巴西新聞網G1等媒體報導，這次地震震央位於喬可省聖荷西德帕馬（San José del Palmar）附近，震源深度約110公里，震波不僅在哥倫比亞各地造成破壞，鄰近的巴拿馬與厄瓜多也感受到搖晃，甚至遠在巴西北部的亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）也有居民回報震感。當地消防單位緊急檢查多棟大樓，暫未發現結構性危險。

巴西政府隨即對哥倫比亞表達慰問。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）透過社群媒體表示，巴西願意提供必要協助，並強調「在這艱難時刻，巴西人民與哥倫比亞人民同在」。外交部也指出，目前尚無巴西公民在災難中受害，領事館已啟動緊急應變。

美洲多國也紛紛伸出援手，美國、墨西哥、厄瓜多、薩爾瓦多等國領導人皆承諾支援。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，華府正密切關注災情，隨時準備提供協助。

專家指出，巴西雖偶有震感，但因位於南美板塊中央，遠離板塊邊界，鮮少出現大規模破壞性地震；相較之下，哥倫比亞、智利、秘魯等安地斯山脈沿線國家因位於南美板塊與納斯卡板塊交界，地震風險極高。

UOL新聞網分析，巴西歷史上仍曾出現過中等強度地震，例如1955年馬托格羅索州（Mato Grosso）發生規模6.6地震，因震央位於人煙稀少的山區，未造成死亡。2022年阿克里州（Acre）也曾記錄到規模6.5地震，但未造成重大損害。專家估算，規模超過7的地震在巴西平均約500年才可能出現一次，遠不如智利等鄰國頻繁。

根據美國地質調查所統計，全球每年約有2萬次地震，其中平均15次規模超過7，另有1次超過8。專家強調，近年來並無證據顯示地震數量增加，只是偵測技術進步、資訊傳播迅速，加上人口集中於都市，使得災害影響更為顯著。

報導指出，哥倫比亞強震不僅造成重大死傷，也讓巴西社會再度意識到地震風險雖低卻並非全然不存在，提醒各國加強防災準備與跨國合作的重要性。

巴西 哥倫比亞 強震

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