哥倫比亞強震111死逾千房屋受損 當局宣布緊急狀態

哥倫比亞西部地區今天上午發生規模7.4強烈地震，目前導致全國各地至少111人喪命、87人受傷，政府也已經宣布進入國家緊急狀態。

美聯社報導，哥倫比亞新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）表示，強震造成至少111人身亡、87人受傷，並宣布進入國家緊急狀態，他也會前往災區視察。

他還指出，強震讓61棟建築倒塌、1575間房屋受損。

艾思普雷雅說道：「當務之急是盡力營救那些仍受困瓦礫堆中的人們。」

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）資料顯示，這起地震的震央位於哥倫比亞西部喬可（Choco）地區，震源深度大約110公里。

相關當局提到，這是哥倫比亞過去10年來最強烈的地震。

強震重創哥倫比亞西部多座城市，其中包括皮瑞拉（Pereira）、基布多（Quibdo）、卡利（Cali）和曼尼沙（Manizales）。

彭博（Bloomberg News）報導，隨著搜救隊伍持續在瓦礫堆中搜尋可能的生還者，遇難人數預計還會攀升。

哥倫比亞航空當局指出，受災地區的多座機場已暫停營運。