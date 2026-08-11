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哥倫比亞7.4強震增至111死 美洲多國允諾伸援

中央社／ 波哥大10日綜合外電報導
哥倫比亞十日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社
哥倫比亞十日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社

哥倫比亞西部今天上午發生規模7.4強烈地震，目前導致全國各地至少111人喪命，許多民眾仍受困於倒塌建築的瓦礫堆中，救難隊伍正忙著搜尋生還者。

美聯社報導，哥倫比亞新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）表示，強震迄今造成至少111人死亡，數以百棟建築受損。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）資料顯示，這起強震的震央位於哥倫比亞西部喬可（Choco）地區，震源深度大約110公里。

哥倫比亞的鄰國厄瓜多與巴拿馬也能感受到搖晃，但據報災損輕微。

哥倫比亞內政部指出，全國各地有超過20座市鎮受地震影響。

相關當局還提到，這是哥倫比亞過去10年來最強烈的地震。

許多國家已經允諾提供援助，美洲各國領導人的聲援訊息也紛至沓來，其中包括美國、墨西哥、巴西、厄瓜多及薩爾瓦多等國。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體X平台發文寫道，美國總統川普（Donald Trump）政府正密切關注哥倫比亞強震，並隨時準備為當地人民和艾思普雷雅提供支援。

哥倫比亞 強震 巴拿馬

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