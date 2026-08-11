哥倫比亞西部強震釀至少77死 新政府面臨嚴峻考驗

哥倫比亞西部今天清晨發生強震，造成多座城市建築物倒塌、許多民眾被困於瓦礫堆中，目前已確認至少77人死亡。

根據路透社，這起地震發生在艾思普雷雅（Abelardo De La Espriella）宣誓就任總統的幾天後，使新政府立即面臨上任後首場重大危機，而鄰國委內瑞拉6月發生兩起毀滅性地震的記憶仍歷歷在目。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有超過200萬人感受到非常強烈的搖晃，依美國地質調查所（USGS）使用的震度分級，達到10級中的第7級。

美國地質調查所表示，這種程度的搖晃將導致「建造不良的建築物受到相當大的損害」，而建造良好的建築物則可能受到輕微至中度損害。

可能受影響人口最多的城市包括薩薩爾（Zarzal）、佩皮瑞拉（Pereira）以及亞美尼亞（Armenia）。

美國地質調查所估計，根據搖晃程度來看，在可能發生的廣泛災情中，恐將伴隨「嚴重傷亡」，死亡人數超過1000人的機率約為1/3。