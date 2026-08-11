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柯伯吉：美未退出亞洲 續強化第一島鏈防衛能力

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國防部次長柯伯吉（中）10日在馬尼拉出席智庫座談會，強調唯有以實際軍力建立可信嚇阻，才能確保和平。中央社
美國國防部次長柯伯吉（中）10日在馬尼拉出席智庫座談會，強調唯有以實際軍力建立可信嚇阻，才能確保和平。中央社

美國國防部次長柯伯吉十日在馬尼拉表示，美國並未退出亞洲，而是進一步強化印太軍事部署，以維持區域有利的力量均勢；面對中國快速軍事現代化，美國將透過外交、強化自身軍力及深化盟友合作，以「拒止嚇阻」防止任何國家成為區域霸權。

柯伯吉出席智庫Stratbase座談會，回答有關中國軍力快速擴張及對第一島鏈國家施壓的提問時表示，美國對中國軍事現代化的情勢「非常清楚」，並已直接向中國對口官員表達看法。

他強調，美國將以「強大、清楚且靜默」的方式因應，以實力促進和平。他說，美國希望在印太建立「拒止嚇阻」態勢，尤其強化第一島鏈防衛能力。路透報導，第一島鏈從日本延伸至台灣、菲律賓及婆羅洲。

他表示，美方目標並非主導整個區域，而是「拒止任何國家成為區域霸權」。他強調，「拒止」是防禦性概念，美國軍事戰略核心是維護現狀，而非採取侵略政策。

柯伯吉表示，美國政府已向國會提出一點五兆美元國防預算案，盼提升並延續美軍軍力；同時，美國正與菲律賓、日本、澳洲及南韓等盟友合作，協助區域國家維持獨立與自主。

他也要求盟友及夥伴增加國防投入、為自身安全承擔更多責任，強調這並不代表美國放棄盟友，而是建立「夥伴而非保護國」的關係，「夥伴越強大，嚇阻力就越強大」。柯伯吉說，美國不是離開亞洲，而是正在進一步鞏固自身存在。

談到中國軍力發展，柯伯吉說，美國注意到中國「非比尋常的軍事現代化」，但警告任何國家若試圖在印太空中及海洋環境投射力量，都將面對「世界上最好的軍隊」。

他表示，外界不應受到貶低美軍能力的訊息誤導，美軍已準備好執行總統交付的優先任務。

第一島鏈 柯伯吉 印太

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