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哥倫比亞7.4強震 人們徒手在瓦礫中救人

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
哥倫比亞十日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社
哥倫比亞十日遭強震襲擊，接近震央的卡利市建築倒塌，救難人員在現場搜救。美聯社

哥倫比亞在台灣時間十日晚間八時卅四分發生芮氏規模七點四強震，震源深度一○七公里，震央位於該國西北部喬可省聖荷西德帕爾馬以東約五公里。哥國首都波哥大和厄瓜多首都基明顯感受到搖晃，哥國太平洋沿岸的喬可省傳出人員受傷及災情，數十棟建築倒塌，有人受困，英國天空新聞報導，初步通報已廿人罹難。

強震後外媒陸續發布災情相關照片，社群媒體Ｘ也傳出建築物倒塌的短片。災區照片顯示，位於震央以南約一百六十公里的城市卡利一名男子逃離住處避難，地上布滿被地震震落的磚塊，居民的車被震落的磚塊砸毀。

社群媒體Ｘ一段影片顯示，卡利一棟建築倒塌，人們徒手挖掘試圖救出受困者。卡利市長艾德表示，地震造成至少廿棟建築物倒塌，有人受困。

艾德在Ｘ發文表示：「我們已經和卡利所有救援組織在第一線救援，已請求波哥大市長和麥德林市長派遣救援隊支援。」

里薩拉爾達省省長帕蒂諾告訴當地電台，首府佩雷拉的一些建築物遭到「嚴重損壞」。他說：「情況非常嚴重。這些畫面令人震驚，有人受傷，建築物的外牆也倒塌。」

首都波哥大許多人逃往戶外避難，有人跪地祈禱。波哥大市長表示，當地並無重大災損。

哥倫比亞民航局表示，接近震央的佩雷拉、馬尼薩萊斯、基布多等城市多座機場均遭受災損，航班暫停起降。

路透報導，喬可省省長柯多巴－庫里在社群平台Ｘ表示，地震造成人員受傷以及嚴重災損。

她表示：「我們喬可省剛剛經歷一場大地震。我們很擔心餘震。雖然震央位於聖荷西德帕爾馬附近，但省會基布多有人員受傷及建築嚴重受損。我們已展開災損評估。」

此次地震遠至北方的巴拿馬也有明顯震感，波哥大有多棟建築進行疏散。哥倫比亞鄰國委內瑞拉六月廿四日接連發生芮氏規模七點二及七點五強震，造成超過六千一百人罹難。

哥倫比亞 強震 厄瓜多

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