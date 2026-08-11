防空攔不住！俄烏空戰升級 平民傷亡飆升

俄羅斯入侵烏克蘭的前線戰況大致陷入停滯，但空中戰事正不斷升級。分析家指出，目前雙方空襲能力都超越防空能力，意味愈來愈多攻擊命中目標，更多關鍵基礎設施遭破壞，以及更多平民喪生。

ＣＮＮ報導，烏克蘭以往就能打擊距離前線數千公里的俄羅斯境內目標，過去一年烏克蘭無人機技術快速進步。六月底，烏克蘭總統澤倫斯基宣布展開為期四十天的行動，加強無人機深入俄境攻擊。英國皇家聯合軍種研究所（ＲＵＳＩ）研究員塞斯庫里亞指出，俄羅斯防空攔截能力的弱點已在近期攻擊中明顯暴露。

烏克蘭如今頻繁攻擊俄羅斯煉油廠、油輪、變電及能源設施，並攻擊俄羅斯最大網路零售商「野莓（Wildberries）」的倉庫。烏克蘭政府稱，相關設施因供應俄軍而屬合法軍事目標。烏軍近期也突破俄羅斯聖彼得堡空防，並多次攻擊莫斯科。

分析家認為，烏克蘭此舉除試圖增加俄羅斯民眾對戰爭的感受，也可能藉此施壓俄國商界菁英，迫使俄軍分散防空資源。烏軍同時持續攻擊俄占克里米亞的電力及交通設施。

俄羅斯也加強空襲烏克蘭，持續以大量無人機、巡弋飛彈及彈道飛彈，試圖壓垮烏克蘭防空系統。上月俄軍平均每天對烏克蘭發動一七二次攻擊，遠高於烏克蘭平均每天攻擊俄國廿八次。

空戰升級也造成平民傷亡飆高。聯合國資料顯示，今年上半年烏克蘭至少有一三九六名平民死亡、七九七八人受傷，較二○二五年同期增加百分之卅七。今年六月，俄軍空襲造成至少二九三名烏克蘭平民死亡，一九九○名平民受傷，合計二二八三名平民傷亡，是俄烏開戰四年多來單月平民死傷最高紀錄。

俄羅斯外交部則稱，今年已有至少七九七名俄羅斯平民死於烏克蘭空襲。

今年七月，俄羅斯向烏克蘭發射一三九枚彈道飛彈，創下今年單月最高紀錄。由於彈道飛彈速度快、飛行高度特殊，防禦尤其困難。