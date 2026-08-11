深入俄境千里！烏無人機襲俄煉油廠 至少13死

烏克蘭十日出動長程無人機空襲距其邊境逾一千公里的俄羅斯中部韃靼共和國石油工業重鎮下卡姆斯克，造成至少十三人死亡、七十五人受傷。這是兩年多來俄羅斯境內死傷最慘重的烏克蘭單次攻擊，也顯示烏軍無人機打擊範圍持續深入俄國腹地。

下卡姆斯克（Nizhnekamsk）距離烏克蘭邊境超過一千一百公里，是俄羅斯石化與能源中心，擁有先進的TANECO煉油廠及大型石化設施。烏克蘭部隊證實，攻擊鎖定該煉油廠，烏克蘭防務科技企業FirePoint則表示，行動使用ＦＰ-1長程無人機。社群媒體流傳的影像顯示，當地出現猛烈火勢及大量濃煙，疑似來自煉油設施附近。

俄羅斯表示，下卡姆斯克遭遇大規模無人機攻擊，工業及民用設施受損。俄羅斯調查委員會表示，遇襲地區有未參與軍事行動的平民，韃靼當局則證實十三人死亡，包括一名兒童。

烏茲別克駐喀山總領事館表示，死者當中有七名烏茲別克公民，但並未進一步說明。

這起攻擊是二○二三年十二月卅日俄國別爾哥羅德遭空襲造成廿五人死亡、逾百人受傷以來，烏克蘭最致命的一次出擊。

俄羅斯西伯利亞西部秋明州十日也傳出遭烏克蘭無人機攻擊。州長穆爾表示，數架無人機在當地一處工業設施引發火災，但沒有公布更多細節。烏克蘭無人機上月也曾攻擊秋明州一座煉油廠，該地距離烏克蘭邊境超過二千四百公里。

俄羅斯國防部說，俄軍防空部隊十日擊落超過四百五十架烏克蘭無人機，顯示這次攻擊是大規模長程無人機行動。烏克蘭則表示，所有遭到攻擊的設施都與俄羅斯對烏戰爭有關。

烏克蘭無人機襲擊擾亂俄羅斯空中交通，也引發俄國嚴重的燃油危機。但無人機能攜帶的炸藥有限，烏克蘭缺乏能投送更大破壞力彈頭的遠程飛彈，因此烏克蘭襲擊對俄羅斯境內影響有限。

紐約時報報導，俄羅斯最大兩個城市莫斯科和聖彼得堡的生活基本上不受影響，烏克蘭對這兩座城市發動的攻擊寥寥無幾。儘管戰爭開支沉重，俄羅斯經濟仍未瀕臨崩潰，而且由於美伊衝突導致油價上漲，俄羅斯石油經濟因此受益