哥倫比亞強震已20人罹難 總統下令設指揮中心協助災民

英國天空新聞報導，哥倫比亞強震已有20人罹難，幾天前剛就職的總統艾思普雷雅表示，已下令設立統一指揮中心協助災民，也將親自前往災區視察災情指揮救災。

該國中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）的市長羅哈斯（Jorge Eduardo Rojas）說，當地至少2人罹難。不久後，里薩拉爾達省首府佩雷拉（Pereira）的市長稱當地已有18人罹難。

美國地質調查所（USGS）估計，災區可能出現「大量傷亡」，逾千人罹難的機率超過三成。

英國BBC指出，哥倫比亞總統艾思普雷雅在社群媒體X發文說：「我已下令設立統一指揮中心，協調災損應對措施並協助災民。我也會親自前往佩雷拉，與災民站在一起並監督政府應對措施。你們不是孤單一人。政府就在這裡並採取行動。」