哥倫比亞強震...至少20棟建築倒塌多人受困 多座機場航班停飛

英國天空新聞報導，哥倫比亞發生芮氏規模7.4強震，美聯社和路透多間外媒陸續發布災情相關照片，社群媒體X也傳出建築物倒塌的短片。哥倫比亞多座機場航班停飛。美國海嘯預警中心並未發布海嘯相關警報。

震央位於哥國西北部喬可省聖荷西德帕爾馬以東約五公里。照片顯示，震央以南約160公里的城市卡利（Cali）一名男子逃離住處避難，地上布滿被地震震落的磚塊。另一張照片顯示，居民的車被震落的磚塊砸毀。

社群媒體X一段影片顯示，卡利一棟建築倒塌，人們徒手挖掘試圖救出受困者。卡利市長艾德表示，地震造成至少20棟建築物倒塌，有人受困。

艾德在X發文表示：「我們已經和卡利所有救援組織在第一線救援，已請求波哥大市長和麥德林市長派遣救援隊支援。」

里薩拉爾達省（Risaralda）省長帕蒂諾（Juan Diego Patino）告訴當地電台，首府佩雷拉的一些建築物遭到「嚴重損壞」。他說：「情況非常嚴重。這些畫面令人震驚，有人受傷，建築物的外牆也倒塌。」

首都波哥大許多人逃往戶外避難，有人跪地祈禱。波哥大市長表示，當地並無重大災損。

哥倫比亞民航局表示，佩雷拉（Pereira）、馬尼薩萊斯（Manizales）、基布多（Quibdo）、亞梅尼亞（Armenia）、卡塔戈（Cartago）和布埃納文圖拉（Buenaventura）的機場均遭受災損，航班暫停起降。